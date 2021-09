Babiš už ví, jak by EU měla bojovat s ilegální migrací

https://cz.sputniknews.com/20210901/babis-uz-vi-jak-by-eu-mela-bojovat-s-ilegalni-migraci-15687074.html

Podle Babiše se Evropa musí bránit před ilegální migrací a uvedl, že v tomto ohledu Schengen v roce 2015 nebyl funkční.Babiš dále řekl, že on a jeho vláda usiluje o rozšíření schengenského prostoru o země západního Balkánu.Schůzka ve Slovinsku bude věnována budoucnu Evropy, ale také situaci kolem Afghánistánu. Premiér ohledně toho řekl, že zkušenost z Afghánistánu by nás měla přinutit k zamyšlení a že se uvidí, jaké dopady bude mít převzetí kontroly nad Afghánistánem ze strany Tálibánu*.Řešení Babiš vidí zejména v jednání s Tureckem, které by se o uprchlíky mohlo postarat výměnou za finance ze strany EU.Zmiňme, že Evropská unie se již během minulé migrační krize dohodla s Tureckem. Díky tomu se potok migrantů do Evropy značně snížil. Výměnou za to dostalo Turecko od EU peníze, aby se mohlo postarat o miliony migrantů, kteří tam teď žijí.Začátkem srpna 2021 hnutí Tálibán začalo rychle postupovat a obsazovat území Afghánistánu. 15. srpna Tálibán vstoupil do hlavního města a obsadil prezidentský palác. Na další den oznámili, že válka v zemi skončila a forma vlády v Afghánistánu bude vyřešena v nejbližší době. Jedinou provincií, kterou zatím hnutí nekontroluje, je Pandžšír, která se nachází severovýchodně od Kábulu.Tálibán se dostal k moci na pozadí stažení vojsk západních spojenců. Tálibán kontroluje také letiště v Kábulu. Zástupce hnutí Zabihullah Mujahid uvedl, že USA utrpěly prohru a nedosáhly svých cílů v Afghánistánu.*teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci

