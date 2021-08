https://cz.sputniknews.com/20210901/belohorcova-v-rozepnutych-plavkach-sbira-spoustu-komplimentu-15679851.html

Belohorcová v rozepnutých plavkách sbírá spoustu komplimentů

Belohorcová v rozepnutých plavkách sbírá spoustu komplimentů

Slovenská moderátorka s rodinou už několik měsíců žije na oblíbených českými a slovenskými celebritami Kanárských ostrovech. Destinaci si Zuzana nemůže... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T00:52+0200

2021-09-01T00:52+0200

2021-09-01T00:52+0200

celebrity

foto

celebrita

zuzana belohorcová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/86/10488635_0:29:1080:637_1920x0_80_0_0_e1eeba167e78d5289dec6ad0e579139b.jpg

„...vím, že v našich končinách není teď zrovna ideálně letní počasí, tak Vám posílám od Nás trošku toho našeho Tenerifského a náš ostrovní positive vibes,“ napsala Belohorcová v příspěvku k sérii horkých fotografií v rozepnutých bílých plavkách.Fanoušci nemohli přestat obdivovat krásnou postavu Zuzany a nechali u fotografií spoustu pozitivních reakcí.„Máte pravdu Zuzko, je tu hnusně, ale při pohledu a pomyšlení na vás a váš charakter se udělá hezky každému, kdo drží v ruce telefon a komu ne, tak toho je mi líto .. mějte se fajn,“ okomentovala vendula_uhrova.„Pořád stejná kočka a víte, co mam na vás hrozně ráda? Jste prostě krásná ženská s normálními křivkami a nebojíte se je ukázat, prostě ženská má byt ženská,“ napsala romi.stich„Vy jste pořád krásná. Jedním slovem wau,“ nezůstala stranou kovystajakotankysta8.Gejbri66 vysoce ocenila plavky moderátorky: „Tyto plavky jsou ty nej, co jsem na vás viděla, sluší vám.“Od roku 2012 Zuzana Belohorcová bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi na Floridě. Když se s manželem rozhodli opustit slunečné Miami, nejvíce jim chyběl jejich život na pláži. Proto hledali podobné místo v Evropě, kde je to podle nich bezpečnější. Jako první si vybrali Marbellu ve Španělsku. Ale nelíbilo se jim chladné počasí, často tam pršelo.Vlastimil se rozhodl k novému místu pobytu a brzy se rodina přestěhovala na ostrov Tenerife, kde sídlí i česká komunita. Například hitmaker Michal David a herečka Alice Bendová tam mají své vily nebo byty. Zde se rodině líbilo mnohem více, zejména díky stabilnímu slunečnému počasí.Zuzana nedávno potěšila fanoušky úžasnými záběry z pláže, kde si užívá mořské vlny, sama a také se svým manželem.Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.

https://cz.sputniknews.com/20210831/neni-problem-ktery-by-nevyresila-cervena-rtenka-krainova-okouzlila-ve-spodnim-pradle-15664576.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, celebrita, zuzana belohorcová