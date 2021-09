https://cz.sputniknews.com/20210901/den-ustavy-sr-caputova-a-heger-zduraznili-jeji-vyznam-pro-demokracii-obcane-chystaji-protesty-15688088.html

Den Ústavy SR: Čaputová a Heger zdůraznili její význam pro demokracii, občané chystají protesty

Na Slovensku je 1. září dnem Ústavy SR. Na její důležitý význam dnes poukázala prezidentka republiky Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger a také ostatní... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová uvedla, že Ústava SR je základní zákon, který všechny chrání před možnou svévolí. Zdůraznila, že přijetím tohoto základního zákonu státu v roce 1992 se Slovensko přihlásilo k hodnotám právního, demokratického a svrchovaného státu, který o několik měsíců později 1. ledna 1993 reálně vznikl.Prezidentka také připomenula, že na základě ústavy Ústavní soud dvakrát pozastavil účinnost vyhlášky, která upravovala režim na hranicích, rozhodl také o tom, že prodlužování nouzového stavu bylo v souladu s ústavou. Zmínila také otázku ústavnosti referenda, ohledně kterého bylo rozhodnuto, že v takovém znění, jak ho formuloval petiční výbor, v souladu s Ústavou SR není.„Letošní Den Ústavy SR slavíme v období, ve kterém ústavní text a jeho výklad v podobě rozhodnutí Ústavního soudu SR významně vstoupil do společenského a politického dění na Slovensku,“ uvedla prezidentka.„V demokratickém zřízení je ústava nejvyšším zákonem, který je třeba ctít i tehdy, když jsou její ustanovení překážkou při plnění skupinových, politických nebo osobních ambicí,“ dodala na závěr slovenská prezidentka.Slovenský premiér označil Ústavu SR za korunu práva, která vypovídá o hodnotách a určuje pravidla ve společnosti.Dodal, že se nebojí diskuzí a polemik, protože vyřešit problémy lze jenom tehdy, když komunikujeme. Obává se ale, že plodnou diskuzi může z našich životů vytlačit nenávist a zlomyslnost, nebo účelová manipulace fakty.Chystají se protestyVčera slovenská média informovala o tom, že na Slovensku se na Den Ústavy SR očekává několik veřejných shromáždění. Podle pozvánek rozmístěných na sociálních sítích by se protesty měly konat před Národní radou SR a později na Náměstí svobody. Slovenská policie v této souvislosti přijala nezbytná opatření.Bratislavská městská část Staré Město informovala, že dnes bude uzavřená Grassalkovichova zahrada v centru Bratislavy.Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko na svém účtu na Facebooku uvedl, že SNS vyjadřuje podporu všem slušným protestům proti vládě. A avizoval, že SNS se protestů bude účastnit tak, jak to dělá od loňského roku. Jediný způsob jak vyřešit současnou situaci vidí v provedení předčasných voleb, co však není možné bez schválení ústavního zákonu o zkrácení volebního období.Vyzývá proto všechny politické strany, aby své aktivity zaměřené na předčasné volby a protesty koordinovaly přes odborové svazy.

Toudy To hovoria obaja , ktorý znevážili ÚSTAVU SR 0

Vymyslený Janko Hraško Keď si budú svetoví predátori ako v drvivej väčšine USSA ctiť ústavu cudzích zvrchovaných štátov a rešpektovať medzinárodné zmluvy a závesky, tak bežní občania nebudú mať potrebu spochybňovať činnosť politikov ale to aj slepý musí vidieť ako si niektorí súčasní slovenský politici chodia po inštrukcie do USS áckej ambasády v BA. Títo politici však pani Čaputová len to vidia v občanoch čo robia sami, z ústavy si spravili svoju bibliu a vnucujú ju druhým. 0

