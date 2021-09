https://cz.sputniknews.com/20210901/dost-kralovna-bude-se-branit-utokum-meghan-a-harryho-na-monarchii-15692305.html

„Dost!“ Královna bude se „bránit“ útokům Meghan a Harryho na monarchii

„Dost!“ Královna bude se „bránit“ útokům Meghan a Harryho na monarchii

Podle Paula Burrella je královna připravena „bojovat“ proti autobiografii prince Harryho a mohla by učinit bezprecedentní krok, protože ztrácí trpělivost s... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T22:45+0200

2021-09-01T22:45+0200

2021-09-01T22:45+0200

celebrity

alžběta ii.

meghan markle

princ harry

spojené království

královská rodina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/750/87/7508770_0:136:2798:1710_1920x0_80_0_0_677c765c6dec70f29685c9be7e7f4720.jpg

Princ Harry má příští rok vydat svou knihu, ve které bude dokumentovat „zážitky, dobrodružství, ztráty a životní zkoušky, které mu pomohly stát se tím, kým je dnes“. Bývalý komorník princezny Diany Paul Burrell však prohlásil, že Její Veličenstvo se připravuje, až bude jeho autobiografie vydána. Královna totiž prý ztratila trpělivost s obviněními vznesenými vůči královské rodině. Časopisu Closer řekl, že královna je „vřelá, spravedlivá, věrná, odpouštějící, soucitná žena“.Bývalý královský komorník však varoval: „Pokud ji zkřížíte cestu více než jednou, nebo jí budete lhát, ztratíte její respekt.“ A naznačil, že by mohla dosáhnout bodu zlomu.Burrell řekl: „To, že královna jedná s právníkem, je naprosto bezprecedentní - je to její způsob, jak říct: „Už toho bylo dost.“Podle jeho slov by dříve pravidlo „nikdy si nestěžuj, nikdy nevysvětluj“ mohlo fungovat, ale v dnešní době, s tím, jak rychle se zprávy šiří a se sociálními médii, to prostě nemůže fungovat, zejména vzhledem k obviněním Harryho a Meghan.Dianin bývalý komorník má také podezření, že královna se „obávala toho, co by mohlo přijít dál“ od Harryho a Meghan, kteří loni skončili jako vysoce postavení členové královské rodiny, aby začali nový život v Kalifornii.Také věří, že Její Veličenstvo by mohlo být donuceno „se bránit“.Princ Harry slíbil, že jeho první a nadcházející kniha ilustrují, kolik toho má „společného“ s ostatními, navzdory jeho dlouhodobému postavení v královské rodině.Počátkem tohoto roku, když byly memoáry oznámeny, řekl v prohlášení: „Nepíšu to jako princ, kterým jsem se narodil, ale jako muž, kterým jsem se stal.“

https://cz.sputniknews.com/20210729/princ-harry-byl-tvrde-zesmesnen-v-novem-animovanem-serialu-zamerenem-na-prince-george-15310192.html

spojené království

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alžběta ii., meghan markle, princ harry, spojené království, královská rodina