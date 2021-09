https://cz.sputniknews.com/20210901/hrib-avizoval-tramvajovy-boom-a-zaznelo-vaclavak-je-totalni-nesmysl-namestka-pro-dopravu-do-bohnic-15693382.html

Hřib avizoval tramvajový boom a zaznělo: Václavák je totální nesmysl, náměstka pro dopravu do Bohnic

Hřib avizoval tramvajový boom a zaznělo: Václavák je totální nesmysl, náměstka pro dopravu do Bohnic

Pražský primátor Zdeněk Hřib neustále usiluje o to, aby se na jeho zásluhy a plány nezapomnělo. Tentokrát šlo o dopravní infrastrukturu metropole. 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T22:19+0200

2021-09-01T22:19+0200

2021-09-01T22:19+0200

česko

praha

tramvaj

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1193/64/11936447_0:625:1620:1536_1920x0_80_0_0_fd2ea0faf699f9fe24d9aed5bbae7a2c.jpg

„Prahu čeká tramvajový boom,“ pochlubil se Hřib a sdílel schéma vzniku nových tramvajových tratí nebo smyček.Některé politiky si Hřib nemohl vynachválit.„Díky náměstkovi pro dopravu Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ) naše město zažije v následujících letech nový zlatý věk tramvajové dopravy. Už teď se to dalo do pohybu. Po dlouhých 10 letech, kdy se nic nedělo, jsme totiž otevřeli obnovenou trať Pražského povstání - Pankrác. Dál jsou už ve výstavbě trať Barrandov - Holyně a tramvajová smyčka Zahradní Město. Stavby dalších vyobrazených tramvajových tratí budou následovat vzápětí,“ uvedl.Jak vyplývá ze statusu, s chlubením se Hřib jen tak nezastavuje.„Mimochodem věděli jste, že máme v Praze jednu z nejhustších tramvajových sítí na světě?“ ptá se.Jako jeden z příkladů uvedl tramvaje na zastávce I. P. Pavlova, které odbaví denně podobný počet cestujících jako Letiště Václava Havla - kolem 65 000 lidí.„A tramvajová křižovatka na Karlově náměstí je podle pražského dopravního podniku dokonce nejvytíženější tramvajovou křižovatkou na světě. Na tato pražská světová prvenství chceme navázat a tramvajovou dopravu rozvíjet ještě dál, jak jen to jde,“ neskrývá radost Hřib.Dodal, že stavba nových tramvajových tratí má totiž oproti stavbě nových tras metra jednu velkou výhodu: Je daleko rychlejší.Následně Hřib vyjmenoval i další výhody tohoto druhu dopravy.„Pohodlí pro velké množství cestujících, rychlé a snadné přestupy, dochvilnost, že by si podle jízdních řádů mohl člověk seřídit hodinky nebo šetrnost pro životní prostředí. Zkrátka spoustu důvodů, proč tramvajím fandit,“ vysvětlil svůj postoj šéf pražského magistrátu.Navzdory tomu, že lidé vcelku uvítali plány Hřiba, nejednou zazněly i nelichotivé a dokonce i kruté komentáře.„Václavák je totální nesmysl,“ napsal David Dvořák.„Až na ten Václavák je to ok,“ souhlasil s Dvořákem Tomáš Kopecký.„To, že má Praha nejhustší tramvajovou síť, je spíš ostuda a ne devíza. A je to jenom proto, že zde chybí minimálně 2 trasy metra, tak jak byly dříve naplánovaný,“ nesdílí Hřibovo nadšení Vlastimil Smetana.„Nevidím to tak optimisticky, i když těch tramvají je třeba,“ vyslovil se Christian Tode.„Kdyby se raději dostavěl ten Pražský okruh, to by byla panečku úleva,“ podotkl Martin Mayer.„Tramvaje jsou super, ještě kdyby tak měly každá klimu a trochu víc se dbalo na čistotu. V zimě vozící se bezdomovci také komfortu nepřispívají,“ poukázal na problémy Honza Vytiska.Nechyběly od sledujících i podstatnější dotazy.„Kdy bude nová tramvajová smyčka na Bílé Hoře? Na mapě není!“ ptá se primátora Tomáš Černý.

https://cz.sputniknews.com/20210825/no-jeste-srovnani-s-praotcem-cechem-a-budete-komplet-hriba-odrovnali-kvuli-utoku-na-ano-15616393.html

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

praha, tramvaj, zdeněk hřib