„Jsou to nesmysly.“ Vysocepostavený český diplomat ohodnotil slova Zemana o NATO

Vedoucí zahraničních odboru Hradu Rudolf Jindrák v rozhovoru pro česká média uvedl, že interpretace slova Miloše Zemana tak, že chce, aby Česká republika... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

„Podle mě jsou to nesmysly. Já si nedokážu představit, že tento politik, který dovedl zemi do NATO – to se zapomíná, když jsme vstupovali, byl ministerský předseda – a za jehož vlády bylo poskytováno 2,5 procenta HDP na vyzbrojování armády, tak si nemyslím, že tohle je nějaký cíl,“ uvedl Jindrák v rozhovoru pro Český rozhlas, když reagoval na slova redaktora o tom, že NATO svým stažením z Afghánistánu zpochybnilo svoji existenci, která vyřkl prezident. Prezident prý těmto slovy měl spustit kampaň na odchod země ze Severoatlantické aliance.Jedno z témat, kterému se Jindrák v rozhovoru věnoval, byla připravovaná cesta prezidenta Zemana do Číny. Diplomat v této souvislosti uvedl, že Zeman chce svojí cestou „uzavřít určitou kapitolu“. Do ekonomické spolupráce mezi zeměmi, slovy diplomata, prezident investoval hodně svého politického kapitálu.„Já myslím, že to je osobní záležitost pana prezidenta, protože oni si s panem prezidentem Si Ťin-pchingem vytvořili řekl bych docela hezký osobní vztah. Byl jsem u jejich jednání asi třikrát a – když se podíváte na tu mapu, vidíte tu obrovskou Čínu a malou Českou republiku – on se k němu chová velmi lidsky. Pomáhal mu do kabátu, pomáhal mu se zvednout ze židle, nelíval mu vodu do skleničky... já myslím že tohle hraje svoji roli,“ uvedl Rudolf Jindrák pro Český rozhlas.Diplomat dále uvedl, že se s Čínou podařilo vybudovat alespoň základní kontury vzájemných vztahů poté, co došlo ke „kolapsu“ vzájemných vztahů kvůli dalajlámovi.Nehledě na to, jak řekl Jindrák, nebyly naplněny některé cíle vzájemné ekonomické spolupráce, ačkoli „se pár věcí podařilo“. Jako příklad hradní diplomat uvedl fotbalový klub Slavie Praha.„Myslím si, že některé věci se povedly, některé se prostě nepovedly,“ dodal na téma ekonomické spolupráce s Čínou.O RuskuRudolf Jindrák se v minulosti vyjádřil ke kauze údajného zapojení ruských špionů do výbuchů ve Vrběticích. Český diplomat uvedl, že nic podobného si za posledních 30 let nepamatuje – z pohledu počtu vyhoštěných diplomatů.Hradní diplomat tehdy uvedl, že na jednání s ruskou stranou bude potřeba dostatečné množství času. „Nějaký modus vivendi budeme muset najít. Ale určitě to chce čas,“ uvedl v dubnu Rudolf Jindrák.

