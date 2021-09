„Kamarád je takový poklad.“ Prezident Zeman v Brně přivítal prvňáčky

„Aby je škola bavila. Veliký učitel národů Jan Ámos Komenský mluvil oškole hrou. Vy jste si teď hráli ačekáte, jestli vás škola této možnosti zbaví, ale ve skutečnosti by vám škola mohla nabídnout ijiné formy her, než které jste měli doma. Druhá věc, kterou bych vám chtěl popřát, milí prvňáčči, najděte si kamarády. Kamarády, se kterými možná budete soutěžit, ale kteří vám také občas pomůžou, atakový kamarád, to je pravý poklad. Budete dlouho vzpomínat, když jste šli poprvé do školy, že jste se setkali stěmi dětmi, které vás často doprovázely icelý, ne-li zbytek života, tak podstatnou část života,“ řekl Zeman dětem.