Kyjev a Washington podepsaly prohlášení o energetické bezpečnosti Ukrajiny

Jak se uvádí ve zprávě zveřejněné na webu ministerstva, v průběhu své návštěvy USA se Zelenskyj sešel s ministryní energetiky Jennifer Granholmovou. V rámci této schůzky bylo podepsáno společné prohlášení o zahájení spolupráce „s důrazem na urychlení energetického přechodu Ukrajiny a na integraci do EU za současné ochrany energetické bezpečnosti Ukrajiny“. Ministerstvo cituje Granholmovou, která prohlásila, že byl udělán důležitý krok vpřed v uspokojování energetických potřeb Ukrajiny.Ve společném prohlášení se uvádí, že strany uznávají nutnost zajištění stability kriticky důležité energetické infrastruktury Ukrajiny vůči fyzickým a kybernetickým útokům a také jiným zlomyslným úsilím zaměřeným na podkopání energetické bezpečnosti Ukrajiny.USA hodlají Ukrajině pomoci v rozvoji konkurenčních a průzračných energetických trhů, uvádí se v prohlášení. „Účastníci hodlají pracovat na prosazování úsilí Ukrajiny pro dosažení větší integrace s Evropskou unií, mj. prostřednictvím modernizace a výstavby klíčové energetické infrastruktury,“ uvádí se v prohlášení. Pro tyto účely a pro rozšiřování dvoustranné spolupráce „hodlají USA a Ukrajina uspořádat v nejbližších měsících první zasedání Strategického dialogu o energetice a klimatu“, uvádí se v prohlášení.Konzultace s NěmeckemZelenskyj vyzval k neodkladnému zahájení pravidelného třístranného dialogu mezi Kyjevem, Berlínem a Washingtonem o otázce pokračování tranzitu plynu přes Ukrajinu po uvedení do provozu plynovodu Nord Stream 2. Uvádí se to v prohlášení kanceláře hlavy státu.V průběhu jednání s ministryní energetiky USA Jennifer Granholmovou promluvil Zelenskyj také o nutnosti vytvoření určitých mechanismů, které by chránily před použitím Moskvou zemního plynu „jako zbraně“. Berlín a Washington zveřejnily v červenci prohlášení, v němž vyjádřily Kyjevu podporu a uvedly řadu podmínek týkajících se plynovodu Nord Stream 2. Strany se vyslovily mj. pro zachování tranzitu plynu přes Ukrajinu po roce 2024. Německo přitom slíbilo, že na to vynaloží usilí a pohrozilo Rusku sankcemi v případě, pokud bude energii používat jako nástroj nátlaku na evropské země.Zelenskyj je v USA na pracovní návštěvě, na 1. září je naplánována jeho schůzka s prezidentem Joem Bidenem. Plánuje se, že klíčovým tématem ukrajinsko-amerických jednání ve Washingtonu bude zapojení USA do mírového urovnání konfliktu na Donbasu. Dalším tématem jednání obou prezidentů bude projednání projektu Nord Stream 2 a záruk energetické bezpečnosti Ukrajiny.

bancafe Z článku vyplývá, že USA Urajině nic nedají, nijak nepomohou, jen že budou tlačit na Německo, aby tlačilo na Rusko, aby se staralo o energie na Ukrajině. A jak se asi USA zapojí o "mírových jednání o Dombasu ?? Že by EU dala peníze a Ukrajina zakoupila další USA zbraně? 1

