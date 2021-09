https://cz.sputniknews.com/20210901/lavrov-cesko-se-rozhodlo-vydat-po-rusofobnich-kolejich-a-oduvodnuje-to-nekolika-vymysly-15686631.html

Lavrov: Česko se rozhodlo vydat po rusofobních kolejích a odůvodňuje to několika výmysly

Lavrov: Česko se rozhodlo vydat po rusofobních kolejích a odůvodňuje to několika výmysly

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes při zahájení školního roku na Státním institut mezinárodních vztahů v Moskvě (MGIMO) uvedl, že se Česko vydalo po... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T10:46+0200

2021-09-01T10:46+0200

2021-09-01T11:30+0200

česko

rusko

sergej lavrov

česká republika

vztahy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/01/15686607_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_dd296fd260c21e63fa1f62bb62bf99b3.jpg

Nikoli vinou české stranyKe zhoršení rusko-českých vztahů se nedávno během porady českých velvyslanců vyjádřil český premiér Andrej Babiš, míní však, že k tomu došlo nikoli vinou české strany. Podle něj Česko nemá zájem krizi dále prohlubovat, ale on z ruské strany zájem o navázání dialogu nevidí.Poukázal na to, že o dialogu se nedá vůbec mluvit, dokud bude Česko zařazeno na ruském seznamu nikoli přátelských zemí.Kauza VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Na konci května na obou velvyslanectvích muselo zůstat sedm diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Ruská vláda následně zařadila Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, kde jsou také Spojené státy. Podle tohoto opatření může česká diplomatická mise zaměstnávat pouze 19 zaměstnanců z místních sil.Do kauzy Vrbětice významně zasáhl prezident Miloš Zeman, který týden po začátku kauzy v rozhovoru pro CNN Prima News řekl, že zpráva BIS neobsahuje žádné konkrétní důkazy. Prezident nicméně trval na tom, aby Policie České republiky případ pečlivě vyšetřila a předložila všechny závěry veřejnosti.Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.

https://cz.sputniknews.com/20210901/zacharovova-ceske-specialni-sluzby-by-mely-vysetrovat-vybuchy-ve-skladech-nikoliv-sledovat-zemana-15685248.html

R S Pane Lavrove, to se nerozhodlo Česko! Tak to teda "prrr!".... O tom rozhodlo pár, podotýkám, pár členovců bez páteře, současného vedení Českého národa. Chápu, že je Vám z toho na "blití", ale neříkejte, Česko... 7

Michal Rusak Pane Lavrove,tak to teda před....Česko o ničem nerozhodlo!Česko k tomu došlo během vyšetřování....takže pane Lavrove,jste teroristi a to myslí každý Čech ...jen pár poklonkujicich rusafilckem zradili českou republiku 🇷🇺🇷🇺🤮🤮🤮🤣🤣🐖🐖 3

3

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, sergej lavrov, česká republika, vztahy