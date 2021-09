https://cz.sputniknews.com/20210901/lidovec-k-zacatku-2-svetove-valky-zaperlil-nemecko-proslo-bolestnym-poucenim-a-je-klicovou-zemi-eu-15692636.html

Lidovec k začátku 2. světové války zaperlil: Německo prošlo bolestným poučením a je klíčovou zemí EU

Místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík se rozhodl, že připomene začátek druhé světové války svérázným způsobem.

Coby odborný pracovník pro zahraniční vztahy a Evropskou unii, který si svého času doplnil své vzdělání studiem oboru evropská politika, si Benešík vzpomněl na nejtragičtější událost minulého století ze specifického úhlu pohledu.„1.9.1939. Před 82 lety byla rozpoutána 2. světová válka, která přinesla nezměrné utrpení. Přispěla i k následnému rozdělení Evropy. Německo prošlo bolestným poučením a je dnes klíčovou zemí Evropské unie,“ stojí v poznámce lidovce na Twitteru.Tímto výrokem se lidovec neomezil a vyslovil se na adresu země, která udělala největší přínos k poražení fašismu.„...Rusko, jehož podíl na porážce nacismu nikdo zpochybňovat nemůže, se bohužel překrucováním historie o svém podílu na zotročení Evropy snaží vyvinit z nastolení zrůdné komunistické totality. Čest památce všem hrdinům, kteří položili život za svobodu!“ uvedl.Připomeňme, že na české politické scéně působí zastánci i jiného názoru na téma 2. světové války včetně problematiky začátku této strany historie.V březnu vlivná bloggerka, přední členka hnutí Trikolóra Jana Marková se na svém blogu rozepsala na téma druhé světové války. O jejím začátku se podle jejích slov lže.„Po sametové revoluci jsme si namlouvali, že už si budeme říkat pravdu a jenom pravdu, a naivně jsme doufali, že se nám konečně přestane lhát. Jenže lže se v každé době. Lže se o současnosti, překrucuje se minulost, děti ve školách se učí poplatně režimu a propagandě. I u nás se historie začíná pomalu ohýbat. Historie relativně nedávná, jakou je počátek druhé světové války,“ napsala členkaTrikolóry na svém blogu na portálu iDnes.Příkladem překrucování historie jsou prý manipulace okolo data začátku druhé světové války. Ta podle jejích slov nezačala útokem nacistického Německa na Polsko, nýbrž mnichovskou zradou (mnichovskou dohodou) Československa.„Za oficiální začátek je považován datum 1. září 1939, kdy německá armáda napadla Polsko. Ale pro nás v Československu začala válka skoro o rok dřív. 30. září 1938 podepsali zástupci Německa, Itálie, Velké Británie a Francie mnichovskou dohodu, v níž se dohodli, že Československo musí postoupit pohraniční území obývané Němci (Sudety) Německu. Z Československa zůstalo jenom ohlodané torzo a dnes je to právě 82 let, co Němci vojensky obsadili i to. Následující den 16. března 1939 byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Okupací Německo porušilo mnichovskou dohodu a Velká Británie s Francií reagovaly jen diplomatickým stažením svých velvyslanců z Německa. To bylo všechno,” uvedla Jana Marková.Další lži se podle názoru Jany Markové týkají role Sovětského svazu v rozpoutání druhé světové války.„Zároveň se dnes říká, že druhou světovou válku vyvolaly společně Německo se Sovětským svazem. Prý proto, že si mezi sebe rozdělily Polsko. A ono to podle moderního výkladu vlastně ani Německo nebylo, bylo to prý jakési podivné ,Nacisticko‘,“ napsala na svém blogu politička.Marková poukázala na to, že po mnichovské zradě si československé území rozebralo několik států, a ne pouze Němci. Jednalo se přitom o vojenské operace, díky nimž Československo ztratilo svá území.„Československo nezabrali jenom samotní Němci, ale oni se o nás podělili s několika dalšími zeměmi. Polsko si zabralo Těšínsko a části severního Slovenska. Maďarsko nám zabralo Podkarpatskou Rus a část východního a jižního Slovenska. I oni si ta území zabrali vojensky,” uvedla členka Trikolóry.

