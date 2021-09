https://cz.sputniknews.com/20210901/muzeum-pameti-xx-stoleti-slibuje-ze-sochu-marsala-koneva-vystavi-lavrova-zve-na-prohlidku-15688444.html

Muzeum paměti XX. století slibuje, že sochu maršála Koněva vystaví, Lavrova zve na prohlídku

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov před pár dny uvedl, že situace s pomníkem maršála Koněva v Praze pořád ještě není vyřešená. Nevyloučil, že by pomník mohl... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T15:12+0200

2021-09-01T15:12+0200

2021-09-01T15:12+0200

Muzeum na svém účtu na sociální síti uvádí, že na umístění sochy pracuje a že po dokončení dokonce pozve ruského ministra Lavrova, aby si expozici prohlédl.„Ruského ministra zahraničí Lavrova poté rádi pozveme na návštěvu Muzea paměti XX. století,“ stojí dál.Socha Koněva na velvyslanectvíRuský ministr zahraničí Sergej Lavrov před pár dny uvedl, že nevylučuje, že pomník maršála Koněva v Praze by mohl být přesunut na území ruského velvyslanectví. Toto místo je podle něj důstojné. Konkrétní obrysy tato myšlenka však podle něj nemá.„Byla to iniciativa jednoho z vedoucích pražského obvodu umístit ji na své území, jsme na to připraveni. Zatím tato myšlenka nemá žádné obrysy... ale nevylučujeme možnost přesunu pomníku na území velvyslanectví, to je důstojné místo v Praze," řekl Lavrov.Zmínil se také o Muzeu paměti XX. století, kde měl být pomník umístěn.Nepřátelské kroky pražských úřadůPočátkem dubna 2020 úřady městské části Praha-6 rozebraly pomník sovětského maršála Ivana Koněva, který v květnu 1945 město osvobodil od nacistů. Podle iniciátora demontáže, starosty Ondřeje Koláře, bude pomník umístěn v Muzeu paměti 20. století vytvořeném městskými úřady.Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil tyto kroky za „pobuřující a cynické". Kreml uvedl, že Moskva by byla raději, kdyby byl pomník Koněva obnoven na české nebo ruské půdě. Vyšetřovací výbor Ruské federace zahájil trestní řízení o znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska spáchané veřejně, ruští vyšetřovatelé hodlají přivést před soud účastníky demolice pomníku. Český prezident Miloš Zeman označil demontáž pomníku za hloupost, které se dopustili drobní čeští politici.Další ránou bylo vybudování pomníku vlasovcům, což měl na svědomí kontroverzní starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Konkrétně nechal na území městské části umístit pamětní desku vlasovcům, což byli sovětští občané, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do kolaborantské ozbrojené formace Ruská osvobozenecká armáda (ROA), která byla vytvořena nacistickým Německem. ROA od začátku roku 1945 bojovala na straně Třetí říše, ale na konci války se zúčastnila pražského povstání, Prahu však do kapitulace německé armády ve městě a vstupu Rudé armády opustila. V sovětských letech bylo jméno Andreje Vlasova synonymem zrádce.Dalším krokem bylo přejmenování náměstí, kde stojí ruské velvyslanectví, na počest zavražděného ruského opozičního politika Borise Němcova. Tato iniciativa vzešla ze strany Zdeňka Hřiba. Kromě toho tento pražský primátor již dříve odmítl po rekonstrukci Staroměstské radnice vrátit pamětní desku, která připomínala pomoc Rudé armády pražskému povstání.

Simo Häyhä Je dobře že Koněva sundali. 2

bobo Dobytku.. 0

3

