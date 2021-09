https://cz.sputniknews.com/20210901/nejlevnejsi-alkohol-koupite-v-madarsku-naopak-ve-finsku-budete-muset-sahnout-hloubeji-do-kapsy-15684912.html

Nejlevnější alkohol koupíte v Maďarsku. Naopak ve Finsku budete muset sáhnout hlouběji do kapsy

I když je v Česku alkohol levný, přece jen v Maďarsku je ještě levnější. Informace vyplývají z údajů evropského statistického úřadu Eurostat. Česku patří „až"... 01.09.2021

Eurostat své šetření zveřejnil v pondělí na webových stránkách, hodnocení sestavil podle indexu cenové hladiny, která bere ohled na kupní sílu a hodnotu měny v jednotlivých zemích.Průměrná cenová úroveň celé Evropské unie činí 100, Maďarsko dosahuje pouze 72,7 procenta unijního průměru. Naopak ve Finsku tato úroveň činí 193 procent unijního průměru. Česká republika je v tomto hodnocení na pátém místě s 87,9 procenty, Slovensko je na osmém místě.Jak připomíná ČTK, ve skandinávských zemích je alkohol ve srovnání s průměrem EU tradičně nejdražší. V pěti nejdražších je vedle Finska také Švédsko a Dánsko, v první pětce najdeme také Irsko a Řecko. Nejlevněji je kromě Maďarska také v Rumunsku, Bulharsku, Polsku a ČR.Podle ČTK je Česko jedinou zemí, kde se hodnota od roku 2011 výrazně snížila. Před deseti lety činila 106 procent průměru. Zároveň od roku 2017 se mírně zvyšuje. Podle Eurostatu byly české ceny v roce 2020 ve srovnání s EU výrazně nižší i u potravin, hromadné dopravy či služeb v ubytování a pohostinství. Celkově to v roce 2020 bylo asi o čtvrtinu méně, než je unijní průměr.Sedm nejnebezpečnějších potravin pro játraNěkteré potraviny představují přímou hrozbu pro jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla – játra. Portál Eat This Not That s odvoláním na řadu vědeckých studií uvedl seznam sedmi takových potravin, které jsou z nich nejnebezpečnější.Mezi nebezpečné portál zařadil sladkou vodu, brambůrky, alkohol, sušenky, klobásy, konzervované ovoce a smažené jídlo.

Zdeno Najlacnejší alkohol je doma vypálený. 1

Zdeno vvv.youtube.com/watch?v=TzKXj_E5bTY 1

