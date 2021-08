https://cz.sputniknews.com/20210901/neni-ta-podprsenka-velka-myslivcovou-zkritizovali-v-komentarich-pod-fotkou-ve-spodnim-pradle-15680517.html

„Není ta podprsenka velká?“ Myslivcovou zkritizovali v komentářích pod fotkou ve spodním prádle

Jestli je něco, čeho se Dominika Myslivcová jistě nebojí, pak jsou to odvážné fotky. Minimálně o tom svědčí její profil na Instagramu, kde není nouze o fotky v...

Na dvou fotkách, které blogerka zveřejnila, pózuje v odvážném „outfitu“. Ten sestává z odhalující podprsenky, podvazků a punčošek. „KVIFF je prý hlavně o luxusních outfitech. Tak teda nevím, ale myslím, že já to zvládla na jedničku. Krásný den,“ napsala k fotce.Nutno podotknout, že komentáře pod fotkou byly různorodé. Našli se samozřejmě její příznivci, kterým se taková fotka líbila. „Čičina jako vždy,“ napsala její fanynka. „Ty kokos, neskutečná raketa,“ uvedla další. „Wau,“ pochválil ji další sledující.Našly se však i takové komentáře, kterým fotka přišla „už moc“. „Někdy je míň víc, zdá se mi, že ti leze něco, co by nemělo,“ zaznělo v komentáři.Otázky u některých uživatelů vyzvala i podprsenka. „Trochu velká podprda ne…“ napsal svůj názor uživatel. A další se přidávali: „Proč mám pocit, že ta podprsenka vůbec nesedí? Přijde mi, že kostice jsou úplně mimo.“Zmiňme, že médii nyní rezonuje jméno Myslivcové kromě jiného i kvůli jejímu chování za volantem, které dokonce rozčílilo Nikol Leitgeb (Štíbrovou). Myslivcová totiž natočila na svá stories video, na kterém během řízení auta dokumentuje svého psa a druhou rukou přidržuje současně volat i kelímek s kávou. Za to si pochopitelně vysloužila kritiku napříč sociální sítí. Dominika MyslivcováTato šestadvacetiletá česká kráska se řadí mezi modelky, blogerky, youtuberky a tak trochu i političky. V roce 2016 se totiž začala angažovat v politice, konkrétně se objevila na kandidátce Úsvitu a Bloku proti islamizaci v krajských volbách v Moravskoslezském kraji. Známá je také účinkováním v několika reklamách, jako například HateFree.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem má být v současné době podnikatel a bývalý automobilový závodník Antonín Charouz.Uvádí se, že Dominika Myslivcová založila svůj první blog již v jedenácti letech. Od roku 2010 je majitelkou také Youtube kanálu, na kterém pravidelně sdílí videa. Proslavila se zejména videosnímkem portugalské verze skladby Barbie girl, které má přes 70 milionů zhlédnutí.Myslivcová je mimo jiné známá také jako velká milovnice růžové barvy. Její instagramový profil se pyšní více než 263 000 fanoušky a patří k jedněm z nejsledovanějších účtů na Instagramu v ČR.

