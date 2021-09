Nové album Kanyeho Westa vytvořilo rekord na hlavních hudebních platformách

https://cz.sputniknews.com/20210901/nove-album-kanyeho-westa-vytvorilo-rekord-na-hlavnich-hudebnich-platformach-15685343.html

Nové, desáté studiové album rappera a producenta Kanyeho Westa s názvem Donda zaznamenalo od svého vydání rekordní prodejnost na hlavních hudebních... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T14:54+0200

2021-09-01T14:54+0200

2021-09-01T14:54+0200

Album, které bylo nečekaně zveřejněno online tuto neděli, se během prvních 24 hodin dostalo na první místo žebříčku nejprodávanějších alb Apple Music ve 152 zemích. Kromě toho se 19 z 27 skladeb obsažených na albu Donda dostalo do první dvacítky globálního playlistu Apple Music Daily Top 100, který zahrnuje nejpopulárnější skladby z celého světa.Podle časopisu Variety tak Donda překonala rekord z roku 2021 v počtu poslechů za první den a stala se třetím nejoblíbenějším albem za první den od svého vydání na Apple Music.Streamovací služba Spotify také oznámila, že desáté album Kanyeho Westa překonalo rekord v počtu poslechů za jeden den v roce 2021, když porazilo Olivii Rodrigo s její debutovou kompilací Sour.Donda je věnována rapperově zesnulé matce a tématům jako rodičovské vztahy, duševní zdraví, spravedlnost, náboženství a další. Na albu se podílela řada významných umělců včetně Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug a Jay Electronica.Rozvod WestaV epizodě reality show Držte krok s Kardashians (Keeping Up With The Kardashians), která byla vysílána v televizi 4. června, promluvila Kim Kardashianová-Westová v rozhovoru se sestrami Kourtney, Khloé, Kendall a Kylie o problémech v manželství s rapperem Kanyem Westem.V pořadu, který televize E! zveřejnila na svém portálu, se čtyřicetiletá podnikatelka přiznala, že se v poslední době cítí jako smolařka.„Myslím, že si zasluhuje někoho, kdo bude podporovat jeho každé rozhodnutí, cestovat spolu s ním a přestěhuje se do Wyomingu. Já to nedokážu. Já… Nemohu. Cítím se jako smolařka. Je to třetí sňatek. Ano, jsem smolařka,“ prohlásila Kardashianová.Sestry podpořily Kim a v komentáři k epizodě promluvily o podrobnostech jejího života mimo televizi.Hvězda americké reality show požádala o rozvod letos v únoru po sedmi letech manželství. Pár má čtyři děti. Celá rodina Kardashianových její rozhodnutí podpořila. Samotný rozvod proběhl maximálně klidně. Pár měl předmanželskou smlouvu, kterou nikdo z nich nepopřel.Po oznámení rozvodu psala média o potenciálních nápadnících televizní hvězdy. Podle zpráv se Kim dnes dvoří spousta mužů, mezi kterými jsou členové královské rodiny, slavní herci, sportovci a také miliardáři.

