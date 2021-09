https://cz.sputniknews.com/20210901/novy-skolni-rok-zacina-trochu-netradicne-testovanim-na-covid-19-15684670.html

Nový školní rok začíná trochu netradičně. Testováním na covid-19

Dvouměsíční prázdniny skončily a dnes začíná nový školní rok, který netradičně začíná testováním na covid-19. Letos do lavic usedne asi o 1 7000 prvňáků více... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvádí ČTK, do lavic dnes usedne poprvé asi 110 300 prvňáků, což je asi o 1 700 více než loni. Navíc v různých školách rok začne jinak, například v Základní škole v Merhautově ulici v Brně žáky přivítá prezident Miloš Zeman. Do základních a středních škol bude chodit okolo 1,4 milionu žáků.Letošní rok bude stejně jako ten loňský poznamenán covidem-19, školy tak čekají přísnější hygienická opatření, jako je častější používání dezinfekce nebo větrání. Navíc roušky budou povinné na chodbách či v šatnách.Dnes ráno se musí všichni žáci kromě prvňáků podrobit preventivnímu testování na covid-19. Prvňáci se mohou testovat také ve čtvrtek. Další vlny testování proběhnout 6. a 9. září. Pokud v některém okrese dojde k situaci, že ve školách bude více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů, bude tam testování probíhat do konce září a to vždy jednou týdně.Jestliže některý žák odmítne testování, roušku nebo respirátor bude muset nosit i při výuce, navíc nebude smět cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud však odmítne i tohle nařízení, nebude se moci účastnit prezenční výuky. Navíc mimořádné opatření nyní neupravuje, jestli zmíněná opatření pro netestované budou pokračovat i po skončení preventivního testování. Zaměstnanci škol si musí testování zajistit sami, výjimku mají očkovaní lidé a lidé po covidu-19.Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček ČTK uvedl, že školy jsou na zahájení školního roku dobře připravené. Podle něj návod k opatřením od ministerstev zdravotnictví a školství dostaly včas, proto nepředpokládá žádný problém.Testování a další opatření proti covidu-19 mají podle vlády omezit šíření koronaviru, aby opět nedošlo k uzavíráním škol. Vláda vychází z loňských zkušeností, kdy se po zahájení školního roku epidemie zhoršila, v říjnu žáci v celém Česku museli přejít na distanční výuku, na které strávili několik měsíců.Očkování třetí dávkouNa pondělním pravidelném zasedání řešila vláda očkování třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Jak uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, očkování třetí dávkou bude pro každého a dobrovolné.V Česku se spustí očkování třetí dávkou již 20. září. Podle premiéra Andreje Babiše se bude prioritně týkat lidí nad 65 let a také lidí se zdravotním postižením, stejně tak dlouhodobě nemocných.Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude moci třetí dávku dostat každý, kdo o ni bude mít zájem. Avšak je nutné splnit podmínku, a to mít alespoň osm měsíců po ukončeném očkování. Nebude však stanoveno pevné datum, tudíž to může být klidně devět nebo deset měsíců po něm.

Červenáček Viděl jsem, jak vypadá příchod žáčka do školy v Japonsku. Těsně před školou je pracoviště s technikou a nějakým pracovníkem, kterému se ukloní. Žáček se nadýchne něčeho co covid ničí v dýchacích cestách, na ruce je mu něco nastříkáno, pak se otočí před rozprašovačem a jde do školy bez roušky - u dveřích je učitelka. Tedy proběhne to civilizovaně, bez mučení a zdravotních následků. Otázka civilizovanosti, peněz. 🐸🐸🐸🐸 1

bob za to aku trestnu cinnost genocidu pachaju politici na detoch by mali niest hrdelnu zodpovednsot...potom bude opat aspon na 50 r klud od takych zmrdov v politike zacnu sa bat za svoje ciny 1

