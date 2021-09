https://cz.sputniknews.com/20210901/nulovy-vysledek-putin-se-vyjadril-k-americke-misi-v-afghanistanu-15686706.html

„Nulový výsledek.“ Putin se vyjádřil k americké misi v Afghánistánu

„Nulový výsledek.“ Putin se vyjádřil k americké misi v Afghánistánu

Dvacetiletá mise Spojených států v Afghánistánu, během níž Washington zavedl své standardy společenského uspořádání, vedla k nulovým, ne-li negativním... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T11:32+0200

2021-09-01T11:32+0200

2021-09-01T11:32+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

vladimir putin

nato

rusko

usa

afghánistán

tálibán

reakce

mise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/15004383_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_68bc378f32d7e3bd4dacfcb4a76e9a62.jpg

„Události, které se odehrávají nedaleko od nás, myslím tím Afghánistán... Dvacet let jsou na tomto území přítomni američtí vojáci a dvacet let se snaží lidi civilizovat a v podstatě jim v nejširším slova smyslu vnutit své normy a životní standardy... včetně politické organizace společnosti. Výsledkem jsou tragédie, ztráty – i pro ty, kteří to udělali... a ještě více pro lidi, kteří žijí v Afghánistánu. Výsledek je nulový, ne-li záporný,“ řekl Putin na setkání se studenty ve škole Všeruského dětského centra Okean.Ruský prezident Vladimir Putin v komentáři k situaci v Afghánistánu uvedl, že není možné cokoli vnucovat zvenčí, je třeba pomoci a počkat, až situace dozraje.„Ano, lze to a mělo by se to dělat, ale mělo by se to dělat civilizovaně: jemně, podporovat pozitivní trendy, nespěchat, být trpělivý,“ dodal. Podle něj je prakticky nemožné dosáhnout čehokoli pozitivního bez souboru těchto faktorů.Situace v AfghánistánuZačátkem srpna Tálibán* zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Tálibán vstoupil 15. srpna do hlavního města, ovládl prezidentský palác a 16. srpna oznámil, že válka v Afghánistánu skončila a podoba vlády bude brzy upřesněna. Jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou, zůstává Pandžšír severovýchodně od Kábulu. V noci na 31. srpna se americká armáda stáhla z kábulského letiště a ukončila tak téměř 20 let trvající vojenskou přítomnost USA v Afghánistánu.Válka v Afghánistánu, která trvala od 7. října 2001 do 31. srpna 2021 (stáhnutí amerických vojsk), začala jako součást operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy*, zničení islamistického režimu Tálibánu, nastolení míru, ochrana obyvatelstva, rekonstrukce zničených oblastí, výcvik afghánské policie a armády a pomoc s ustanovením státní samosprávy. Do roku 2003 šlo pouze o válku vedenou jednotlivými státy, od roku 2003 probíhala mise aliance.* Ruskem zakázaná teroristická organizace

https://cz.sputniknews.com/20210831/mzv-ciny-usa-musi-nest-odpovednost-za-jimi-zpusobeny-chaos-v-afghanistanu-15676407.html

R S Mám toho chlapíka, vážně rád. Je z něj cítit nadhled, rozum a inteligence, ale také laskavost,srdečnost a lidskost. U mě má Vladimír Vladimírovič , prostě za "jedna" ! 😎👍 5

Zdeno Nulový výsledok avšak obrovské škody spôsobené bombardovaním Afganistanu. 4

3

rusko

usa

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, nato, rusko, usa, afghánistán, tálibán, reakce, mise