https://cz.sputniknews.com/20210901/ods-varuje-pred-extremisty-sama-by-se-mela-podivat-do-zrcadla-15686928.html

ODS varuje před extrémisty, sama by se měla podívat do zrcadla

ODS varuje před extrémisty, sama by se měla podívat do zrcadla

Volíte, vážení čtenáři, ODS? Ne? Cítíte se jako extrémisté? Ne? Tak to si piště, že extrémisty z vás strana Petra Fialy udělá. 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T15:34+0200

2021-09-01T15:34+0200

2021-09-01T15:34+0200

názory

česká republika

ods

parlamentní volby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/993/19/9931975_0:219:1000:782_1920x0_80_0_0_d060cb5f13b14ee7e757107f1057c708.jpg

Slovo extrémista se před volbami do Poslanecké sněmovny skloňuje ve všech pádech. Je to ideální nálepka, která má pošpinit určité strany. A navodit dojem, že strana bojující s extrémismem si zaslouží naše hlasy. Ne náhodou s takovou rétorikou přišli občanští demokraté.Modrý pták mávne křídly a v naší republice nastane blahobyt a klid. Vypadá to tak, že si to přesně tak představují v ODS. Ostrá fáze předvolební kampaně má cílit na problémy a všem lepšolidem dokázat, že ODS je z lepšolidí ta nejlepší. Proto to téma s extrémismem.Koalice Spolu, tvořená ODS, TOP 09 a lidovci, přišla s kampaní Hrozba, kterou musíme zastavit. Kdo je ta hrozba a kdo jí zastaví, je jasné. Mají na to vizuální pomůcku. Pozitivní, až nebeský plakát s nápisem „Změna“ představuje svatou trojici. Vpředu Fiala, za ním Jurečka a Pekarová Adamová. A pak je tu zlo. Jím jsou podle koalice Spolu Babiš, Filip a Okamura. Dostali nápis „Hrozba“.ODS jde ještě dál a na Facebooku si pověsila příspěvek varující, a teď citujeme, před „vládou populistů a extremistů, kteří naši zemi posouvají na Východ. SPOLU se tomu musíme postavit!“ Na obrázku je předseda ODS Petr Fiala znázorněn s psíma očima. Asi to má co dělat s citátem, který je vedle něho umístěn: „Populisté a extrémisté záměrně oslabují naší demokracii a podkopávají naší příslušnost k západním demokraciím a posouvají nás k Rusku. Neznám nikoho, kdo by řekl, že chce žít v Rusku.“Osobně neznám nikoho, kdo by chtěl žít v Polsku, to přesto nedělá z našich severních sousedů zemi, proti níž je třeba se vymezovat. A ještě přitom tak hloupě. Extrémně hloupě.Jde o to, že ODS v čele s Fialou chce bojovat proti údajnému extrémismu, přitom si v extrémismu rochní. Kádruje politické strany na správné a špatné. A jejich voliče zatracuje, protože nevolí, jak se Fialovi chce.Občanští demokraté se dopouští extrémně xenofobního jednání, když se povyšují nad jeden konkrétní stát. Fiala a spol. se zřejmě cítí být nadlidmi, protože se hlásí k Západu. Ano, k tomu Západu, který si neví rady s migrační krizí, který zklamal při koronavirové krizi, jehož diktát určuje národním státům, jak mají žít a jenž nedávno se staženým ocasem prchl z Afghánistánu.Zkusme takovou hru. Volíte, vážení čtenáři, ODS? Ne? Cítíte se jako extrémisté? Ne? Tak to si piště, že extrémisty z vás Fiala udělá.O útočné kampani občanských demokratů Sputnik hovořil s Jiřím Valentou, místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a poslancem za KSČM.„Strašení lidí směrem od představitelů ODS je notoricky známý proces, který vždy před volbami nabývá na své intenzitě. Myslím, že naši občané by neměli věnovat mediálním projevům tohoto morálně pokleslého a novodobě historicky zprofanovaného subjektu větší pozornost. Dokonce bych řekl, že právě ideologie ODS bývá ve svých projevech častěji více populistická a extremistická než u kohokoliv jiného, snad jen s výjimkou TOP 09. Ta se s extremisty z Landsmannschaftu paktuje dokonce přímo před očima celého národa.Jedním z mnoha projevů extremistického myšlení ODS je až patologická podpora údajně „obranné“ aliance NATO, která, místo aby hájila zájmy jednotlivých členských zemí, bojuje po světě především za americké zájmy a místo, aby bojovala proti terorismu, uměle vytváří pro všechny své členy další nepřátele. Kolegyně a kolegové z ODS by se měli také starat spíše o svoji nedávnou minulost, která je spojena s privatizačním rozkradením země v 90. letech, ožebračením mnoha sociálních skupin, včetně důchodců, a to nejen za vlád Topolánka a Nečase s ministerskou asistencí Miroslava Kalouska. Kdybychom také měli nyní prolistovat trestní zákon, tak s trochou nadsázky bychom tam těžko hledali delikt, který není spojený právě s některým z tehdejších členů ODS.Můžete posoudit sami: například sexuální nátlak, zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku – korupce, podvod, účast v organizované zločinecké skupině, příprava vraždy, to jsou jen některé delikty z dlouhé řady, kdy byl obžalován či souzen významnější politik ODS a je zcela lhostejné, že třeba v tuto chvíli již členstvím k „modré státostraně“ nedisponoval. A jestli vám tedy nepřipadá extremistickou stranou spíše ODS ve srovnání s ostatními, tak již potom nevím, která partaj by to mohla ještě být," říká politik.Neprotiřečí si ODS? Vždyť svými výpady proti ostatním stranám a některým zemím se ODS posouvá do extrémistické roviny.„Chování ODS považuji čistě za oportunistické, tzn., že se snaží využívat rozličných kauz, ať již u nás nebo v zahraničí, které ráda a velice efektivně interpretuje způsobem, nahánějícím našim občanům strach. S podprahovým dovětkem, že právě oni jsou tady pro ně ti jediní, opravdoví mesiáši, kteří je mohou ochránit od všeho zla. Ve skutečnosti je toto jejich umělé „vyvolávání a dobarvování démonů“ jen špatně kamuflovanou touhou po znovuuchopení politické moci, která by potom měla sloužit především jejich elitám. Ale to již přece naši občané dobře vědí a já tedy osobně věřím, že se nenechají ve svém vlastním zájmu opět obelhat,“ říká pan Valenta.Znamená to, že ODS a koalice Spolu nemají jiný program než navození strachu u svých voličů?„Neřekl bych „než“, ale vyvolávání pocitu nebezpečí, strachu a nejistoty je zcela jistě významným prvkem politiky bratrských stran ODS a TOP 09. Možná by se v tomto ohledu stálo zamyslet nad tím, proč se neobjevují tyto subjekty ve výročních zprávách Bezpečnostní a informační služby, neboť právě umělé vyvolávání strachu ve společnosti je prvkem, který by měl být předmětem monitorování a jiné činnosti každé zpravodajské služby. A ptejme se ještě dále, proč zrovna tyto dvě strany vehementně dlouhodobě usilují o znovujmenování ředitele BIS Koudelky a jeho povýšení na generála, že by za zásluhy?" říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

https://cz.sputniknews.com/20210901/padouch-nebo-hrdina-my-jsme-jedna-rodina-v-pripade-koalice-spolu-klasika-zustava-aktualni-15682791.html

https://cz.sputniknews.com/20210822/ano-by-vyhralo-volby-s-velkym-naskokem-koalice-by-skoncily-na-druhem-miste-15578754.html

https://cz.sputniknews.com/20210823/s-babisem-ods-do-vlady-s-ano-nepujde-a-bez-nej-15590990.html

Červenáček Soudruzi z ODS na co šáhli, to podělali. I kategorii "extrémista." 🐸🐸🐸🐸 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, ods, parlamentní volby