Opět se mění pravidla. Kulturní a sportovní akce již nebudou omezeny počtem návštěvníků

Dnešním dnem se mění pravidla, novinkou je, že provozovatelé kulturních a sportovních akcí mohou od 1. září naplnit kapacitu sálu na sto procent. Do tří tisíc... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T12:59+0200

Jak připomíná ČTK, podmínky se rozvolňují od srpna, kdy na sportovních a kulturních akcí mohlo být 7 000 lidí venku a tři tisíce osob uvnitř. Kapacita nad tento limit mohla být obsazena lidmi po covidu nebo s vakcínou.Dnešním dnem se také zvyšuje kapacita muzeí, galerií, zámků nebo například zoologických zahrad, návštěvnost může být také 100 procent. V restauracích u jednoho stolu může sedět již šest osob místo čtyř, pokud se nejedná o jednu domácnost.V kadeřnictví nebo pro vstup na hromadné akce je nově možné využít on-line testování, kdy se člověk sám otestuje pod dohledem zdravotnického pracovníka, který je připojen přes kameru. Tento typ testu bude platit 24 hodin.Začíná nový školní rokDvouměsíční prázdniny skončily a dnes začíná nový školní rok, který netradičně začíná testováním na covid-19. Letos do lavic usedne asi o 1 7000 prvňáků více než loni.Letošní rok bude stejně jako ten loňský poznamenán covidem-19, školy tak čekají přísnější hygienická opatření, jako je častější používání dezinfekce nebo větrání. Navíc roušky budou povinné na chodbách či v šatnách.Dnes ráno se musí všichni žáci kromě prvňáků podrobit preventivnímu testování na covid-19. Prvňáci se mohou testovat také ve čtvrtek. Další vlny testování proběhnout 6. a 9. září. Pokud v některém okrese dojde k situaci, že ve školách bude více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů, bude tam testování probíhat do konce září a to vždy jednou týdně.

