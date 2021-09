https://cz.sputniknews.com/20210901/ovcacek-klimaticka-ideologie-ohrozuje-treti-zeme-je-to-cire-sobectvi-15691585.html

Ovčáček: Klimatická ideologie ohrožuje třetí země. Je to čiré sobectví

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček se pozastavil nad novou německou iniciativou, kdy vybrané berlínské univerzity oznámily, že ve svých jídelnách omezí stravování masem... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nejděsivější na ideologii klimatismu je, že nechrání stvoření, ale vede k dalšímu drancování planety kvůli vzácným kovům a rozšiřování půdy pro pěstování užitkových plodin,“ uvedl ke zprávám o tom, že berlínské univerzity vyřazují z jídelníčků maso mluvčí Miloše Zemana.„Západ se tváří ctnostně klimaticky. Třetí svět to odnáší. Je to ideologie sobectví,“ dodal Jiří Ovčáček.Podle informací médií nahradí maso luštěniny a semínka. Ty myjí nahradit tradiční německé wursty a řízky. Maso a ryby by na jídelníčku měly zůstat pouze ze 4 %. Strava bude z 68 % veganská, z 28 % vegetariánská.Celkově má v Berlíně na nové stravování přestoupit okolo 30 jídelen celkem čtyř různých univerzit.Nová strava má předně obsahovat pohanku, špaldu, grilované batáty, marinovanou červenou řepu nebo těstoviny s rajčaty.„Vyvinuli jsme nový koncept výživy hlavně proto, že se na nás studenti opakovaně obraceli s žádostí o nabídku šetrnější ke klimatu,“ cituje Welt Danielu Kummleovou z unie studentů.„Téma ochrany klimatu jsme v posledních 4 letech posunuli citelně dopředu,“ uvedl Hans-Ulrich Heiss, viceprezident Technické univerzity pro studium.Německý Die Welt informuje, že Humboldtova univerzita v Berlíně plánuje, že se do roku 2030 stane klimaticky neutrální. Technická univerzita Berlín chce dosáhnout stejného cíle do roku 2045.VolkswagenPodobnou stravovací strategii před nedávnem ohlásila německá automobilka Volkswagen. Ta rovněž ve svých jídelnách vyřadila masné pokrmy z jídelníčku.Nehledě na to, že Volkswagen má ve své továrně i vlastní výrobu párků, zaměstnanci je již na závodním menu nenajdou. Volkswagen uvedl, že touto snahou chce přispět ke zlepšení klimatu.

