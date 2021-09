https://cz.sputniknews.com/20210901/padouch-nebo-hrdina-my-jsme-jedna-rodina-v-pripade-koalice-spolu-klasika-zustava-aktualni-15682791.html

„Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina!“ V případě koalice SPOLU klasika zůstává aktuální

Mediální expert a jedna z čelních tváří hnutí Trikolóry Petr Štěpánek se vyslovil k setkáním politiků kolice SPOLU, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. 01.09.2021, Sputnik Česká republika

„V koalici SPOLUpachatelů to musejí být opravdu krásná přátelská setkání a dělná soudružská spolupráce,“ napsal na začátek Štěpánek.Následně expert svůj výrok argumentoval komentářem ke společné fotografii představitelů koalice, kterou sdílel ve statusu.„Lidovci mají nepochybně ukrutnou radost, že se pod jednou střechou znovu shledávají se svými bývalými bratry v Kristu, no, možná spíš v koronaviru, kteří spolu s Mirkem Kalouskem spíše ve zlém než v dobrém odešli do TOP 09,“ poznamenal mediální expert.Poté jako příklad Štěpánek uvedl skákajícího politika Jiřího Pospíšila.„Napřed byl místopředsedou v ODS, aby pak, když už ho tam znovu nezvolili, přeskočil do TOP 09, kde se pak ke Kalouskově značné nelibosti na čas stal dokonce předsedou. No, a čáry máry fuk, už je s odésáky zase v jedné partě.“ podotkl člen Trikolóry.Na závěr nechybí od autora statusu ani ironické poznámky.Sledující okomentovali status člena Trikolóry docela lakonicky.„Nová hradní suita,“ napsal Bohumil Bob Vaverka.„Nejvíc se mi líbí, jak pořád šaškujou v těch rouškách,“ vyjádřil se Petr Paulczyňski.„Zoufalci,“ poznamenal Martin Valík.„Zm*di,“ přišel s nadávkou Pavol Sokol Stuchlík.

