Poslanec Nacher se vysmál Dreen Dealu kvůli začátku topné sezony už v létě

Patrik Nacher poukázal na realitu „změny klimatu“, s níž má bojovat nová evropská politika označovaná za Green Deal. Letos musely některé teplárny zahájit... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

„Letos musely teplárny začít topit už v srpnu. Tak to nám ten Green Deal pěkně začíná - nejen, že se různými opatřeními cena energií významně zvýší a naše energetická soběstačnost sníží, ale koukám, že budeme kvůli globálnímu oteplování topit už od prázdnin,“ napsal na svých sociálních sítích politik.Svůj komentář doprovodil zprávou českých médií referující o tom, že teplárny v některých částech země – severu a západě Čech – musely reagovat na požadavky lidí a začít topit už na konci měsíce srpna. A to nehledě na to, že topná sezona standardně začíná až 1. září.„Vzhledem k výraznému poklesu průměrných denních teplot začaly některé teplárny v chlad­nějších oblastech republiky na žádosti odběra­telů s dodávkou tepla pro vytápění ještě před středečním zahájením topného období. Průměrná denní teplota za celou Českou republiku ve dnech 26. až 30. srpna byla 12,4 °C a kromě Prahy byla ve všech regionech pod 13 °C, což je hranice pro zahájení vytápění v topném období po 1. září,“ stojí ve zprávě Teplárenské sdružení České republiky.„Podle našeho průzkumu si již vytápění na uplynulý víkend vyžádali odběra­tele například v Liberci, Mariánských Lázních či Ostrově. V dalších městech ve vyšších polohách a chlad­nějších oblastech jsou teplárny tradičně připravené zahájit vytápění dříve,“ cituje sdružení slova Martina Hájka, ředi­tel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR.V průběhu září ovšem ještě může dojít k přerušení dodávek tepla, dorazí-li do země teplé počasí.Růst ceny plynuNa pozadí začátku topné sezony rostou ceny plynu. Na konci srpna dosáhly ceny plynu rekordních hodnot.Ceny rostou i v souvislosti se zprávou o rozhodnutí ruského vývozce Gazpromu rezervovat si na září 4,3 % dodatečné kapacity pro tranzit plynu přes Ukrajinu.Cena plynu na evropském trhu s futures se tak v pondělí 30. srpna otevřela na úrovni téměř 600 dolarů za tisíc metrů krychlových. Později se cena upravila na něco málo přes 590 dolarů za tisíc metrů krychlových.

