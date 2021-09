https://cz.sputniknews.com/20210901/pro-pametniky-nacismu-to-neni-nic-noveho-vlivny-spolek-varovne-zvedl-prst-smerem-k-facebooku-15694032.html

„Pro pamětníky nacismu to není nic nového.“ Vlivný spolek varovně zvedl prst směrem k Facebooku

„Pro pamětníky nacismu to není nic nového.“ Vlivný spolek varovně zvedl prst směrem k Facebooku

Společnost pro obranu svobody projevu poukázala na novou aktivitu Facebooku. Ten se chystá v některých zemích omezovat publikaci politických obsahů. Může se... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Portál Engadget na svých stánkách uvedl, že Facebook se s platností od včerejška chystá omezovat politické obsahy. K tomuto kroku se společnost odhodlala po testech, které byly prováděny v USA, Kanadě, Brazílii a Indonésii, kde zkoušela fungování služby s omezeným přístupem k politickým obsahům.Engadget uvedl, že společnost se testy chystá rozšířit o několik dalších zemí – Švédsko, Španělsko, Irsko a další. Tato aktivita je údajně odpovědí na požadavky některých uživatelů, kteří na Facebooku cítí „příliš mnoho politických obsahů“.Tento krok, jak upozorňuje portál, by mohl být velmi citelný pro zpravodajské organizace, zvláště pak pro ty, které se specializují na politiku.Na tyto aktivity Facebooku, který je nejrozšířenější sociální sítí v České republice, reagovala Společnost pro obranu svobody projevu. Podle jejího názoru je klíčové pro hodnocení nové aktivity Facebooku pochopit, co bude definovat jako politický obsah. Údajně totiž hrozí, že by mohly být diskriminovány některé politické směry.„Dnešním dnem omezuje FB zobrazování politického obsahu. Týká se to pravděpodobně USA, Kanady, Brazílie a Indonésie, brzy má následovat Kostarika, Švédsko, Španělsko a Irsko. Zásadní otázkou je, co vše bude definováno jako "politický obsah" a zda to nepovede opět k tomu, že jednomu politickému směru bude měřeno jiným metrem než druhému. Obáváme se, že ano,“ uvedla Společnost pro obranu svobody projevu.„Pro pamětníky německé okupace to není nic nového, jen nová forma cenzury,“ dodala Společnost.Kritika cenzuryZakladatel messengeru Telegram Pavel Durov před několika dny kritizoval společnosti Apple a Google za cenzuru informací a mobilních aplikací.„Dnes Apple a Google cenzurují informace a aplikace v našich telefonech, zatímco Visa a Mastercard omezují množství zboží a služeb, za které můžeme platit. Každý rok předáváme více moci a kontroly nad našimi životy hrstce nezodpovědných manažerů firem, které jsme nevolili,“ napsal ruský programátor na svém kanálu.Durov označil mobilní telefony za „sledovací zařízení“ a upozornil, že většina lidí je nosí u sebe.

STEV.SEAGAL Nejen facebook, twitter a google, ale i ČT, Čro, Novinky.cz provádí cenzuru nepohodlných i když pravdivých názoru - hanba a opovržení těmto hlasným toubám fašismu, diktatury a totality !!! 2

Kraken007 Kupte si Huawei s Harmony a vykalte se na gugla i s facebůkem.. jeto jen platforma sbírající info. Ať si ji sbírají u sebe. 1

