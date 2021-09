Putin uvedl, kolik obyvatel mohlo mít Rusko, kdyby se Sovětský svaz nerozpadl

„Během minulého století se ruská státnost dvakrát rozpadla. Po revoluci v roce 1917 přestala existovat Ruská říše, Rusko ztratilo kolosální území na západě, na severu, postupně se vzpamatovalo. A pak došlo k rozpadu Sovětského svazu…Je nezbytné pečlivě proanalyzovat, co bylo spouštěčem těchto událostí. Kdyby k nim nedošlo, naše země by byla jiná. Někteří odborníci se domnívají, že naše obyvatelstvo by bylo něco méně 500 milionů lidí,“ uvedl Putin během schůzky se studenty Všeruského dětského centra Okean ve Vladivostoku.