Schwarzenberg a Konečná diskutovali o Afghánistánu. Zazněl návrh na spolupráci s Ruskem a Čínou

Podle bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga Západ válku v Afghánistánu prohrál. Svědčí o tom fakt, že americká armáda se po dvaceti letech stáhla z...

Kromě Schwarzenberga se pořadu účastnila i europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná a velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský. „Fáze války těsně po 11. září měla hluboký smysl. Během prvních pěti let se dílo v Afghánistánu dařilo, podařilo se přetnout vazby na Al-Káidu* a velmi rychle stabilizovat zemi,“ uvedl Landovský. Podle jeho slov skončila druhá část, povstalecká válka, neúspěchem. Uvedl, že chyběla vůle centrální vlády vést ozbrojený odpor. „Strana, na kterou jsme vsadili, vlastně prohrála,“ dodal.Nutno podotknout, že Schwarzenberg byl ještě kritičtější. „Západ to prohrál, o tom nebudiž pochyby. Je to debakl a musíme se z toho poučit. Nikdo prozatím v Afghánistánu neuspěl, ani Britové, ani Rusové a očividně ani Američané. Prozatím vypadají jako vítězové tálibánci,“ zmínil.Podle europoslankyně nebylo nikdy správné rozhodnutí vstoupit do země takovým způsobem, jakým tam Spojené státy vstoupily před dvaceti lety. Podle Landovského však by byl schematický svět snadno předvídatelný a Afghánistán ukazuje, že v takhle předvídatelném světě nežijeme. Schwarzenberg považuje slova o zbrojařích za přehnaná. Jak bývalý ministr zahraničí, tak i europoslankyně označují přesvědčení za iluzi, avšak pozitivně vnímají emancipaci a vzdělávání žen, ke kterému došlo v zemi bez vlády radikálních islamistů. „To nechá stopy, které nevymizí, není možné, aby Tálibán vrátil zemi do stavu, ve kterém byla před dvaceti lety,“ míní.Co se týče dalšího vývoje v Afghánistánu, nikdo si odhadovat netroufl. „Jsem zvědavý, co se stane s Tálibánem, až hlavní cíl jeho snažení – vyhnání západních vojáků ze země – bude naplněn. Jak se budou lišit vize jednotlivých částí Tálibánu,“uvedl velvyslanec.Podle Konečně je nyní klíčové nenechat Tálibán v izolaci, jelikož ta by vedla k hospodářskému propadu. Pakliže se nezavede nejtvrdší šaría, je podle ní nezbytné s Tálibánem dál komunikovat, a to i ve spolupráci se zeměmi, které s ním rozhovory vedou – konkrétně politička zmiňuje Rusko a Čínu. „Přála bych si, aby se vytvořila aliance, aby k porušování lidských práv nedocházelo a aby se nebouraly školy a nemocnice, které jsme tam vybudovali,“ dodala.Situace v AfghánistánuZačátkem srpna Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Tálibán vstoupil 15. srpna do hlavního města, ovládl prezidentský palác a 16. srpna oznámil, že válka v Afghánistánu skončila a podoba vlády bude brzy upřesněna. Jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou, zůstává Pandžšír severovýchodně od Kábulu. V noci na 31. srpna se americká armáda stáhla z kábulského letiště a ukončila tak téměř 20 let trvající vojenskou přítomnost USA v Afghánistánu.Válka v Afghánistánu, která trvala od 7. října 2001 do 31. srpna 2021 (stáhnutí amerických vojsk), začala jako součást operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy*, zničení islamistického režimu Tálibánu, nastolení míru, ochrana obyvatelstva, rekonstrukce zničených oblastí, výcvik afghánské policie a armády a pomoc s ustanovením státní samosprávy. Do roku 2003 šlo pouze o válku vedenou jednotlivými státy, od roku 2003 probíhala mise aliance. *Ruskem zakázaná teroristická organizace

Simo Häyhä S barbarskými státy by se spolupracovat nemělo. A rusko a čína jsou státy barbarské. 2

Karel Adam Proč nám Sputnik opět lže, válka v Afghanistanu nezačala jako součást operace "Trvalá svoboda", válka začala agresí a okupací Afghanistanu USA a Velkou Británií 7.října 2001 bez souhlasu RB OSN. Operace "Trvalá svoboda" začala na základě rezoluce RB OSN č.1386 až v prosinci 2001. Prošlo jen 20, let a už se tak zkreslují dějiny, a ještě ruským Sputnikem, fujtajbl ! 1

