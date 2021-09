Školní rok začal ve Vraném u Kladna dramaticky. Opatření rozhádala učitele, rodiče a vedení obce

https://cz.sputniknews.com/20210901/skolni-rok-zacal-ve-vranem-u-kladna-dramaticky-opatreni-rozhadala-ucitele-rodice-a-vedeni-obce-15691867.html

Nový školní rok ve Vraném u Kladna nezačal úplně poklidně. Kvůli protipandemickým opatřením se rozhádali učitelé, rodiče žáků a vedení obce. Část učitelů a... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Tato obec totiž uvedla do funkce novou ředitelku, jelikož předchozí musela odejít kvůli bojkotování pravidel resortu zdravotnictví.Jak píše web tn.cz, spor začal mezi dvěma skupinami, přičemž v té první byla obec, někteří rodiče a nová ředitelka. Na straně druhé pak část učitelského sboru, bývalá ředitelka a zbytek rodičů. V první den školy se pak spor mezi skupinami vyostřil.Problém byl v tom, že tři učitelky nechtěly učit a ve škole děti nepřivítaly. Kromě toho některé děti ani nedorazily do školy, jelikož rodiče je tam neposlali – z 29 přišlo jen 18. Z nich se ale testovat nenechaly všechny děti, rodiče dvou dětí rozhodli, že budou mít celý den roušku.Jak uvedl starosta Miroslav Zázvorka, učitelky nedodržují vládou vydaná opatření.Pakliže budou nastavená pravidla učitelky bojkotovat, půjdou podle starosty na neplacené volno. Nyní se za ně shání náhrada.Podle odvolané ředitelky Ludmily Svobodové testy nic nevyřeší, a už vůbec ne zdraví. Na její stranu se postavili i někteří rodiče.Školní rok začíná jinakLetošní rok bude stejně jako ten loňský poznamenán covidem-19, školy tak čekají přísnější hygienická opatření, jako je častější používání dezinfekce nebo větrání. Navíc roušky budou povinné na chodbách či v šatnách.Dnes ráno se musí všichni žáci kromě prvňáků podrobit preventivnímu testování na covid-19. Prvňáci se mohou testovat také ve čtvrtek. Další vlny testování proběhnou 6. a 9. září. Pokud v některém okrese dojde k situaci, že ve školách bude více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů, bude tam testování probíhat do konce září a to vždy jednou týdně.Jestliže některý žák odmítne testování, roušku nebo respirátor bude muset nosit i při výuce, navíc nebude smět cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud však odmítne i tohle nařízení, nebude se moci účastnit prezenční výuky. Navíc mimořádné opatření nyní neupravuje, jestli zmíněná opatření pro netestované budou pokračovat i po skončení preventivního testování. Zaměstnanci škol si musí testování zajistit sami, výjimku mají očkovaní lidé a lidé po covidu-19.

