SPD podalo správní žalobu na nová koronavirová opatření ve školách

Letní prázdniny skončily a všichni školáci a žáci se rázem vrhli do nového školního roku. Ten letošní je však něčím zvláštní – můžou za to koronavirová... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Hnutí Svoboda a přímá demokracie si stěžuje na to, že ministerstvo zdravotnictví nebralo ohled na to, že tímto opatřením jsou dotčeni žáci různého věku, a toto nařízení tomu není přizpůsobené.Hnutí se nelíbí, že ministerstvo neinformovalo dostatečně o rizicích, která jsou důvodem nařízení opatření. Uvádí, že by měl resort přinejmenším posoudit negativní dopady několikahodinového nošení roušek na zdraví dětí. Podle nich by například měl resort v češtině shrnout konkrétní informace z cizojazyčných zdrojů, ze kterých vycházel.Opatření, které hnutí napadlo, představuje podle nich zásadní zásah do práva na vzdělávání, protože pokud má dítě pozitivní výsledek testu, musí opustit školu. Poté je škola povinna neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání do doložení negativního testu. Za součást práva na vzdělávání hnutí považuje i hudební a tělesnou výchovu, jejich omezení či možné úplné vyloučení také ministerstvo nezohlednilo při zhodnocení přiměřenosti zásahu do práv a zájmů.Školní rok začíná jinakLetošní rok bude stejně jako ten loňský poznamenán covidem-19, školy tak čekají přísnější hygienická opatření, jako je častější používání dezinfekce nebo větrání. Navíc roušky budou povinné na chodbách či v šatnách.Dnes ráno se musí všichni žáci kromě prvňáků podrobit preventivnímu testování na covid-19. Prvňáci se mohou testovat také ve čtvrtek. Další vlny testování proběhnout 6. a 9. září. Pokud v některém okrese dojde k situaci, že ve školách bude více než 25 pozitivních případů na 100 tisíc provedených testů, bude tam testování probíhat do konce září a to vždy jednou týdně.Jestliže některý žák odmítne testování, roušku nebo respirátor bude muset nosit i při výuce, navíc nebude smět cvičit v tělocvičně a zpívat. Pokud však odmítne i tohle nařízení, nebude se moci účastnit prezenční výuky. Navíc mimořádné opatření nyní neupravuje, jestli zmíněná opatření pro netestované budou pokračovat i po skončení preventivního testování. Zaměstnanci škol si musí testování zajistit sami, výjimku mají očkovaní lidé a lidé po covidu-19.

R S Jednoznačný souhlas! Moje paní je učitelka. 20 let ve školství. Maminka mojí paní 50 let ve školství. Tak ať se ta banda polobuzerantů ve vládě zvedne, a jde se zeptat přímo učitelů. Ne ředitelů škol. Tam už je to o politice. Ať se jdou zeptat na názor učitelů! 0

