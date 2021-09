https://cz.sputniknews.com/20210901/tato-surovina-zlepsi-chut-vasich-karbanatku-prida-jim-na-objemu-a-udela-je-stavnatejsimi-15691052.html

Tato surovina zlepší chuť vašich karbanátků, přidá jim na objemu a udělá je šťavnatějšími

Tato surovina zlepší chuť vašich karbanátků, přidá jim na objemu a udělá je šťavnatějšími

Zkušené hospodyňky zcela jistě vědí, že připravovat karbanátky pouze z masa není dobrý nápad. Takovým způsobem budou vaše karbanátky příliš tuhé, nebudou... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T23:09+0200

2021-09-01T23:09+0200

2021-09-01T23:09+0200

zdraví

brambory

maso

recept

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/05/12311135_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_daef06ce9324ea7ee7776ac3c3405933.jpg

Tímto užitečným trikem je syrový brambor. Určitě se zeptáte, proč je zapotřebí přidávat do mletého masa určeného k přípravě karbanátků syrový brambor. Existují pro to však hned tři důvody. Díky přidání brambor budou vaše karbanátky nadýchanými, kromě toho syrový brambor pomůže zlepšit chuť masa, navíc budou karbanátky i šťavnatější.Jak správně přidat brambory?Na jednu standardní porci mletého masa, což odpovídá půl kilogramu, vezměte jeden velký brambor. Můžete ho nastrouhat, nebo použít ponorný mixér.Některé hospodyňky poté, co nastrouhají brambor, vše opláchnou ve studené vodě a pak odstraní přebytečnou tekutinu. Takovým způsobem se zbavují škrobu. V tomto případě ale bude třeba přidat vaječný bílek.Poté přidejte nastrouhaný brambor k mletému masu spolu s cibulí, ochuťte solí, kořením, česnekem, prostě tak jak jste zvyklí při přípravě karbanátků podle vašeho receptu.Následně vše dobře promíchejte a z připravené směsi formujte kuličky, obalte ve strouhance a opečte.Pokud vám tyto rady nestačily, věřte, že do mletých karbanátků můžete přidat také krupici nebo nastrouhanou cuketu (místo pečiva). Stejně tak je dobrou radou mrkev nebo řepa. Do masové směsi můžete přidat i trochu octu. Ptáte se proč? Tato přísada pomáhá masu být mnohem měkčí a šťavnatější.

https://cz.sputniknews.com/20210901/vyzkousejte-bilkovinove-bomby-v-podobe-salatu-ktere-je-idealni-jist-pred-treninkem-15682172.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brambory, maso, recept