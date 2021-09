https://cz.sputniknews.com/20210901/usa-nechaly-v-afghanistanu-muze-ktery-se-podilel-na-zachrane-joe-bidena-15685690.html

USA nechaly v Afghánistánu muže, který se podílel na záchraně Joe Bidena

Spojené státy nevyvezly z Afghánistánu překladatele Mohammeda, který se v roce 2008 podílel na záchraně amerických senátorů Joe Bidena, Johna Kerryho a Chucka... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací deníku v roce 2008 posádka vyslala signál, že potřebuje pomoc. A tak se Mohammed spolu s jednotkami rychlé reakce 82. americké vzdušně-výsadkové divize vydal na záchranu senátorů.Noviny dále uvádějí, že Mohammed a jeho čtyři děti se skrývají před Tálibánem* a jeho pokusy během několika let opustit Afghánistán selhaly kvůli byrokratickým komplikacím. Poté, co Kábul ovládl Tálibán, se měl Mohammed spolu s rodinou vydat na letiště v Kábulu. Americká armáda však byla ochotna vpustit pouze jeho, bez dětí a manželky.Zmiňme, že v únoru 2008 přišly informace o tom, že předseda výboru pro zahraniční věci Senátu, senátor republikán Joe Biden, spolu se senátorským republikánem Chuckem Hagelem a demokratickým senátorem Johnem Kerrym byli úspěšně dopraveni na leteckou základnu Bagrám poté, co jejich vrtulník, který letěl z Pákistánu do Kábulu, musel nouzově přistát v afghánských horách kvůli sněhové bouři.Začátkem srpna 2021 hnutí Tálibán začalo rychle postupovat a obsazovat území Afghánistánu. 15. srpna Tálibán vstoupil do hlavního města a obsadil prezidentský palác. Na další den oznámili, že válka v zemi skončila a forma vlády v Afghánistánu bude vyřešena v nejbližší době. Jedinou provincií, kterou zatím hnutí nekontroluje, je Pandžšír, která se nachází severovýchodně od Kábulu.Tálibán se dostal k moci na pozadí stažení vojsk západních spojenců. Tálibán kontroluje také letiště v Kábulu. Zástupce hnutí Zabihullah Mujahid uvedl, že USA utrpěly prohru a nedosáhly svých cílů v Afghánistánu.*teroristická organizace zakázaná v Ruské federaci

macm Nádherná ukázka toho,jak umí být uSSáci vděční a jak se odplácí za kolaboraci. 2

Pepe Grek ako si môže sleepy joe pamätať čo bolo pred 13 timi rokmi,keď si nemôže pamätať to čo bolo včera 2

afghánistán

