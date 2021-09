https://cz.sputniknews.com/20210901/v-kontaminovane-vakcine-od-spolecnosti-moderna-v-japonsku-byla-nalezena-nerezova-ocel-15693125.html

V kontaminované vakcíně od společnosti Moderna v Japonsku byla nalezena nerezová ocel

Nedávno média informovala o tom, že některé šarže vakcíny Moderna, přivezené do Japonska, byly kontaminovány příměsemi. Uvádělo se také, že zemřeli dva muži... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Japonské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo výsledky vyšetřování, které vedla společnost Takeda Pharmaceutical. Podle výsledků kovové částečky, které byly v ampulích s vakcínou, pocházejí z nerezové oceli. Ty se do ampulí s vakcínou dostaly během výrobního procesu s největší pravděpodobností v důsledku nesprávné instalace zařízení.Smrt dvou mužůDva muži ve věku 30 a 38 let, kteří byli očkováni vakcínou Moderna ze šarže, která byla v Japonsku pozastavena kvůli detekci kontaminantů, zemřeli. Ani jeden z mužů nebyl v rizikové skupině, neměl chronická onemocnění, příčina smrti není známá, souvislost s očkováním se zjišťuje.Dříve bylo oznámeno, že kvůli objevení příměsí v uzavřených kapslích ministerstvo zdravotnictví pozastavilo používání 1,63 milionu dávek vakcíny Moderna ze tří šarží. Je známo, že vakcína byla přerozdělena do 889 očkovacích center a použita v 55 z nich. Muži byli očkováni před vydáním rozhodnutí pozastavit používání vakcíny. Jeden z nich byl očkován vakcínou 15. srpna, druhý 22. srpna. Smrt v obou případech nastala třetí den po očkování.Ministerstvo zdravotnictví upřesňuje, že oba muži byli očkováni ze šarže, jejíž použití bylo pozastaveno z důvodu, že léčivo bylo vyrobeno v téže době a ve stejném závodě, kde byly nalezeny dávky s příměsemi, ale přímo v ampulkách vakcín, které mladí muži obdrželi, nečistoty objeveny nebyly.Kromě toho ve středu byly objeveny černé částice i v dalších šaržích vakcíny. Kontaminace příměsí byla odhalena při kontrole před aplikací. Vakcínu z této šarže už obdrželi ve dvou velkých očkovacích centrech, kde byla aplikována 25 tisícům lidí. Další použití bylo pozastaveno.

