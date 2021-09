https://cz.sputniknews.com/20210901/v-praze-nasli-svedci-mrtveho-muze-v-potoce-policie-zjistuje-pricinu-umrti-15688921.html

V Praze našli svědci mrtvého muže v potoce. Policie zjišťuje příčinu úmrtí

V Praze našli svědci mrtvého muže v potoce. Policie zjišťuje příčinu úmrtí

V Pražských Lysolajích objevili svědci v potoce mrtvého muže. Přivolaná policie se případem zabývá, vyšetřuje jej a zjišťuje i příčinu úmrtí muže. Informuje o... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

Oznámení přišlo policii kolem středečního poledne z ulice Čábelecká. „V místním potoce byl nalezen mrtvý muž, jehož tělo tam zřejmě bylo již delší dobu. Na místo teprve míří koroner,“ uvedl pro Novinky policejní mluvčí Jan Daněk.Dodal, že zatím není jasné, jak muž zemřel a zda se na jeho smrti podílela cizí osoba. Policisté zjišťují i totožnost mrtvého muže.Jihočeská policie se na začátku srpna zabývala případem úmrtí čtyřiapadesátiletého cyklisty, který byl nalezen 8. srpna u obce Drhovice na Táborsku náhodným kolemjdoucím. Příčina smrti je předmětem vyšetřování, jasnost by měla vnést až pitva.Cyklista byl nalezen bez známek života vedle jízdního kola. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí kolem sedmé hodiny ranní a kontaktoval policii.„Bohužel byl bez známek života, což potvrdil koroner, který přijel na místo a ohledával tělo. Zatím to bereme jako smrtelnou dopravní nehodu, ale třeba pitva potvrdí, že to nebyla nehoda, ale klasické úmrtí,“ uvedl mluvčí policie Milan Bajcura.Výbuch vozidlaV pondělí ve večerních hodinách došlo v centru Přerova v Sušilově ulici k výbuchu automobilu VW Transporter. Na místo dorazili pyrotechnici, kteří provedli prohlídku vozidla a uzavřeli celou ulici. Podle zjištění policie byla exploze způsobena nástražným systémem. V důsledku výbuchu nebyl nikdo zraněn. Policie pátrá po pachateli, kterému hrozí až osm let vězení a celý případ vyšetřuje pro všeobecné ohrožení.Škoda, kterou utrpěl majitel automobilu, dosud nebyla vyčíslena. Podle informací policie nedošlo k dalším škodám v okolí místa výbuchu.

