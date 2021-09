https://cz.sputniknews.com/20210901/v-rukou-policie-skoncil-podezrely-z-vybuchu-v-prerove-hrozi-mu-vysoky-trest-15694244.html

V rukou policie skončil podezřelý z výbuchů v Přerově. Hrozí mu vysoký trest

V rukou policie skončil podezřelý z výbuchů v Přerově. Hrozí mu vysoký trest

Policii se podařilo zadržet podezřelého z nastražení a aktivace výbušného systému v automobilu v Přerově. Hrozí mu až osm let odnětí svobody. Byl obviněn z... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes, tj. dva dny poté, co došlo v Přerově k explozi nástražného výbušného systému umístěného na vozidle, přerovští kriminalisté zadrželi a obvinili podezřelou osobu z trestného činu obecné ohrožení,“ napsali policisté a svých sociálních sítích a dodali, že o podrobnostech případu budou informovat na tiskové konferenci, jež proběhne zítra v 10 hodin.Výbuch, k němuž došlo v Sušilově ulici, ve výsledku nikoho nezranil. Nehledě na to pachateli hrozí až osm let odnětí svobody. Úlomky vzniklé při výbuchu nikoho nezranily, nicméně zasáhly budovu dětského domova.„Narazil do železného držáku květináčů na parapetu okna v přízemí, částečně ho ohnul a rozbil květináč. Kdyby tam ten držák nebyl, tak nepochybně proletěl oknem až dovnitř do společenské místnosti. Tu používáme ke scházení a různým aktivitám, tou dobou už v ní ale naštěstí nikdo nebyl,“ cituje portál Idnes slova ředitele domova Luďka Doležala.Po výbuchu na místě kromě hasičů zasahovali i policejní pyrotechnici. „Pyrotechnici po ohledání zjistili, že neznámý pachatel umístil na vozidlo nástražný výbušný systém. Na místě byl přítomen také služební psovod a jednotky hasičského záchranného sboru. Po celou dobu našeho šetření této události byla ulice z bezpečnostních důvodů uzavřena,“ informovala po zásahu policejní mluvčí Miluše Zajícová.Automobil, který explodoval, byl značky Volkswagen Transporter.

