Vyzkoušejte bílkovinové bomby v podobě salátů, které je ideální jíst před tréninkem

Bílkoviny jsou stavebním materiálem pro buňky našeho organismu a pro jeho správné fungování jsou důležité stejně jako tuky a sacharidy. Když jste zastáncem... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-01T09:01+0200

Během trávení se bílkoviny štěpí na aminokyseliny, jejichž přebytečné množství se pak přeměňuje na tuky. Což je to samé, jako i přebytek tučných jídel. Jakýkoliv přebytek zvyšuje riziko srdečních chorob, cév, ledvin, očí nebo mozku.Odbornice na výživu Maria Nečajeva uvádí, že je důležité pamatovat na to, že konzumace většího množství bílkovin, než je 1,5-2 g na 1 kg tělesné hmotnosti, je spojena s rizikem pro vaše zdraví. Vaše strava by navíc měla obsahovat nejen živočišné, ale také rostlinné bílkoviny.Rovnováha proteinů v těle je důležitá pro růst a obnovu buněk. Při dodržování rovnováhy bílkovin, tuků a sacharidů dochází ke zrychlení metabolismu, aniž by došlo ke ztrátě svalové hmoty.Hodinu před tréninkem se doporučuje konzumovat hlavní jídlo, které mimo přílohy obsahuje 2-3 porce bílkovin nebo 60 až 90 g drůbežího masa nebo ryb. Když jde řeč o červeném mase, odborníci doporučují jeho konzumaci nejvíc 500 g týdně.Prvním salátem, bohatým na bílkoviny je Salát s kuřecím masem a pečenou zeleninouCo budete potřebovat:Jak na to?Kuřecí prsíčka jsou na druhém místě co do obsahu bílkovin hned za sýrem. Ve 100 gramech produktu je obsaženo 29 až 30 g bílkovin. V tomto salátu se ideálně spojuje maso, zelenina a voňavé bylinky. Na začátku nakrájejte zeleninu, přidejte koření, lehce polijte olejem a pečte při teplotě 180 stupňů během 45 minut. Kuřecí prsíčko opečte na pánvičce. Poté rozdělte na kousky, přidejte zapečenou zeleninu a semínka.Salát s hovězím masem a fazolíCo budete potřebovat:Když už máte dost salátů s kuřecím masem, tak tato varianta je pro vás. Ve 100 gramech hovězího masa je obsaženo 21 g bílkovin. Ve 100 gramech fazole od 20 do 23 g. Vlašské ořechy obsahují 15 až 21 gramů bílkovin.Jak na přípravu:Nakrájejte hovězí maso, cibuli a česnek, opražte ořechy a nadrobno je nakrájejte. Zamíchejte všechny ingredience a přidejte koření a olej. Poté nechce salát třicet minut odpočinout.Teplý salát s krevetami a sýremCo budete potřebovat:Jak na přípravu:Tento salát je pro opravdové labužníky. 100 gramů krevet obsahuje 14 gramů bílkovin, sýr zase obsahuje kolem 18 gramů. Na začátku smažte hrušku 30 sekund z každé strany a polijte ji medem. Je potřeba, aby byla hruška opečená uvnitř, ale křupavá zvenku. Poté na stejné pánvičce osmažte krevety asi 1,5 minuty z každé strany. Do velké misky dejte rukolu a nakrájené avokádo, hrušku, krevety a sýr a všechno dochuťte citronovou šťávou, olejem a kořením.Salát s tuňákem a kuskusemCo budete potřebovat:Způsob přípravy:Na úvod připravte kuskus – zalijte ho vodou a nechte pod pokličkou na deset minut. Ke kuskusu přidejte rajčata, tuňáka, cibuli, okurku. Navrch položte uvařená vejce nebo je můžete nakrájet a zamíchat do salátu.

