„Zase lovíte hnidy.“ Kalouskovi vytkli ageismus poté, co obvinil Piráty z dětinskosti

Zakladatel TOP 09 a bývalý minstr financí Miroslav Kalousek emotivně zareagoval na výrok šéfa poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka o českých soudech... 01.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nejvyšší soud dnes potvrdil odsouzení Jany Nečasové. První rozhodnutí soudu bylo z roku 2014 a dovolání je vyřízeno až dnes v roce 2021! SEDM let! Pomalá spravedlnost rovná se žádná spravedlnost. Už brzy ukážu, jak práci soudů zrychlit! Při plném respektu k jejich nezávislosti,“ uvedl Michálek na sociální síti.Kalouska uvedená poznámka velmi pobouřila, o čemž svědčí status exministra financí.Následně se pod Kalouskovým příspěvkem rozjela debata, v níž exministr financí vysvětlil, proč použil slovo „kluk“.„Nejde o věk, ale o kompetenci. A tenhle člověk ji nemá. Jenom ‚svoji představu‘ o spravedlnosti, která je na hony vzdálená právnímu státu,“ podotkl.Poté zakladatel TOP 09 dodal i porovnání s dalším účastníkem politického dění v zemi.„Paradoxně je v tom ‚bratr ve zbrani‘ s Robertem Šlachtou. Ten je stejný jak přes kopírák,“ uvedl bývalý ministr.„Neargumentuji věkem, ale dětinskostí. A ta je zjevná,“ udělal další poznámku Kalousek.V reakci na to pirátský poslanec Tomáš Martínek nepochopil, v čem je zjevná ta dětinskost a položil Kalouskovi otázku.„V čem? Že chce představit připravený program, jak zrychlit soudnictví?“ ptal se.Další Pirátka Kateřina Stojanová vůbec neunesla Kalouskův komentář a obvinila ho z ageismu.„Mějte názor, jaký chcete, ale označením ‚kluk‘ pro dvaatřicetiletého poslance s dvěma magisterskými tituly se tak akorát dorovnáváte Babišově pravý ruce Faltýnkovi. Ten váš tradiční ageismus, kterým shazujete názorové oponenty, je vrcholem trapnosti,“ napsala.S odpovědí pro Martínka přišel analytik pro sociální oblast z Člověka v tísni Daniel Hůle.„Michálkův tvít jsem pochopil tak, že očekává, že bude po volbách ministrem spravedlnosti a že to všem ukáže. Pokud to myslel tak, že brzy představí program jak to řešit, bylo by to něco jiného,“ konstatoval Hůle.Do debaty se dokonce zapojil proevropský a proliberální aktivista Tomáš Peszyński, který s Kalouskem nesouhlasil a adresoval zcela nelichotivý výrok.„Já tam nikde žádnou výhružku nevidím...zase lovíte hnidy,“ uvedl na Twitter.

