Značka se zněním „Žádné čůrání proti Rusku“ na norských hranicích mate úřady

10 metrů od norsko-ruské hranice, která vede podél řeky Jakobselva, kde se turisté obvykle zastavují, aby se vyfotili, byla umístěna nová značka, která přitahuje pozornost.Naproti ruskému hraničnímu přechodu na druhé straně řeky, pár kilometrů od oblíbeného turistického letoviska Grense Jakobselv, se objevila značka s nápisem „Žádné čůrání proti Rusku“. Kdo je její autorem, zůstává záhadou.„Je to pro mě nové," řekl norský komisař pro hranice Jens Høilund, který měl za úkol zajistit, aby obě strany dodržovaly dohodu o hranicích mezi Norskem a Ruskem, a ujistil NRK, že s tím nemá nic společného hraniční komisař. „V podstatě je to nápis zcela nevinný. Poskytuje informace, ale ve zvláštní podobě,“ přemítal Høilund.Podle něj mohla být značka umístěna jako varování před urážlivým nebo provokativním chováním, protože nedodržení pravidel může znamenat porušení hraničních předpisů.Takové incidenty se čas od času objeví a je na policii, aby posoudila, zda se jedná o urážlivé chování, či ne. Komisař pro hranice si však není vědom žádných takových případů na norské straně hranice.Norské ozbrojené síly si také nové značky všimly a zavázaly se, že věc prozkoumají.Hraniční komisař řekl, že úřady nyní zvažují, co se stane s cedulí, navrhl, že bude pravděpodobně odstraněna, protože tyto informace „musí být umístěny jinde“. Podle Høilunda může nedodržení pravidla mít za následek pokutu 3 000 norských korun (7 419 Kč).Navzdory tomu, že norsko-ruská hranice je vnímána jako klidná, pravidelně jsou udělovány pokuty za porušení hraničních předpisů.V červenci dostala žena pokutu 8000 norských korun (19 785 Kč) za to, že měla ruku v Rusku, když vylezla na kamennou mohylu v Treriksrøysenu v Pasviku, kde probíhá hranice Norska, Ruska a Finska. Incident byl údajně zachycen na kameru.V roce 2016 dostali tři Norové pokutu ve výši 8 000 norských korun za to, že házeli kameny na Rusko. Lidé byli zatčeni pohraniční stráží na stejném místě, kde nyní stojí informační tabule.

