Babiš mladší vtrhl na zahájení kampaně ANO. „Proč jsi mi ublížil,“ zaútočil na premiéra

Premiérovo hnutí ANO v Ústí nad Labem odstartovalo svou kampaň. Na ni ale dorazil i Andrej Babiš mladší, který se během toho, co premiér odpovídal na dotazy... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

česko

andrej babiš

politika

předvolební kampaň

andrej babiš mladší

kampaň

politik

Premiérův syn začal svému otci pokládat spoustu otázek. „Právě jsem přišel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš mě teď vidět? Věříš víc ve věci mezi nebem a zemí? Myslíš, že bych tě takhle náhodou našel? Proč jsi mi ublížil? I s tím Protopopovem. Budu se bránit a budu bojovat,“ vzkazoval mu.Předseda vlády na jeho otázky nereagoval a jen strnule stál. Jeho syn zmínil i dnešní den, kdy slaví Babiš starší narozeniny. „Dnes máš narozeniny, jsem naštvaný, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou slyšíš,“ pokračoval dál.K vystoupení svého syna se premiér vyjádřil s tím, že se o něj vždy řádně staral. „Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo, kdo využívá mého syna proti mně. Mě to mrzí. My víme, kdo ho zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. Mám čisté svědomí. Nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil,“ řekl premiér.Do Ústí nad Labem se Babiš mladší dostal podle svých vlastních slov náhodou. Nepřijel sám, ale se svým přítelem, režisérem Vítem Klusákem. „Nebudete nám to věřit, ale je to naprostá náhoda. Nic s Andrejem Babišem mladším nenatáčím, nemám tu kameramana ani štáb,“ uvedl režisér.Nutno podotknout, že premiérův syn se začal v mediálním prostoru objevovat více v poslední době, tedy kdy se rozbíhají volební kampaně stran a koalic. Proti svému otci se ostře vymezuje.Babiš mladší a jeho kauzaBabiš mladší v první polovině ledna 2018 napsal na Kriminalistický ústav v Praze tři e-maily, ve kterých tvrdil, že ho proti jeho vůli drží v psychiatrické léčebně na Ukrajině a podávají mu léky. V říjnu 2018 reportéři portálu Seznam Zprávy vypátrali Babiše mladšího v Ženevě, kde bydlel v bytě se svou matkou Beatou Babišovou, první manželkou českého premiéra. Reportérům tehdy řekl, že ho na Krym odvezl jeho ošetřovatel Petr Protopopov. Z něho prý měl Babiš strach.Důvod jeho údajně vynuceného pobytu na Krymu souvisel s tím, že Babiše mladšího tehdy policie stíhala v kauze Čapí hnízdo, kde současně vystupoval i jako svědek. Premiérovi Babišovi to údajně vyhovovalo.Po této reportáži začalo oddělení obecné kriminality prvního pražského obvodního ředitelství případ prověřovat pro podezření z omezování osobní svobody a zavlečení. Vznikla z toho i mediální aféra. Sám premiér Babiš kritizoval reportéry z toho, že obtěžují jeho rodinu a poukazoval na zdravotní stav svého syna.

