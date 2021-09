https://cz.sputniknews.com/20210902/budou-volby-2021-o-necem-klaus-varoval-pred-prazdnosti-ceske-politiky-15700018.html

„Budou volby 2021 o něčem?“ Klaus varoval před prázdností české politiky

„Budou volby 2021 o něčem?“ Klaus varoval před prázdností české politiky

Bývalý prezident Václav Klaus prezentoval novou publikaci Institut Václava Klause, kde říká, že volby v říjnu roku 2021 se budou týkat pouze zástupných témat a... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

„Jde o to, jestli volby budou o něčem podstatném. V této knížce vyjadřujeme naši obavu, že o tom skutečně podstatném nebudou,“ konstatoval během prezentace Václav Klaus.Bývalý prezident poukázal na témata, které on a jeho Institut považují za skutečně podstatná. Podle jeho slov není podstatné, kdo bude kde na které židli v parlamentu sedět. „My tu podstatnost vidíme v tom, že se nacházíme na významné dějinné křižovatce. Trochu viníme naše současné politické strany, že toto podstatné buď nevidí, nebo že se tomu záměrně vyhýbají,“ prohlásil. Voliči by prý od svých politických stran měli vyžadovat, aby se věnovaly důležitým otázkám.„Nás trápí, jak argumentujeme v knížce, že probíhá kvalitativní změna celého západního světa. Tomu nechceme nečinně přihlížet,“ dodal bývalý prezident.„Odmítáme trivializaci voleb na hesla typu „antibabiš“, nebo podněcování strachu z Ruska a Číny. To považujeme za témata zástupná a v tomto smyslu falešná. Od ostatních komentátorů se lišíme hlavně tím, že od říjnových voleb žádnou významnou změnu neočekáváme. Co bychom si alespoň jako minimum přáli je, aby alespoň probudily veřejnost. Aby ta si uvědomila, že jde o zásadní věci,“ řekl Václav Klaus.Bývalý prezident vyjádřil obavu, že pokud dojde k „promrhání příležitosti, kterou volby nabízejí, tak zůstaneme pasivními účastníky dnes probíhajících procesů“.Politické projektySoučástí prezidentce IVK byl i jeho ředitel Jiří Weigl. Ten ve své části projevu upozornil na to, že v současné době na politické scéně České republiky vítězí politický marketing a politické projekty, místo standardních ideových politických stran. Upozornil na prázdnotu politických programů.„Všichni se shodujeme na tom, že klíčovým tématem, které se týká budoucnosti naší země, je evropská problematika, vývoj Evropské unie. To, kam se to celé sune a na nás sune přes naše hlavy z Evropy, a všechny to nechává klidnými,“ zmínil varovně Weigl.VolbyVolby do Dolní komory Parlamentu České republiky jsou naplánovány na 8. a 9. října. Podle posledních průzkumů v nich zatím vede ANO předsedy vlády Andreje Babiše. O druhé místo se přetahují koalice Pirátů se STANem a koalice Spolu.Kromě nich by 5% hranici nutnou pro vstup do sněmovny překonalo ještě několik dalších stran – SPD, KSČM a ČSSD. V současné době probíhá aktivní fáze předvolební kampaně.

