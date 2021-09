https://cz.sputniknews.com/20210902/buresova-okouzli-vsim-do-ceho-se-pusti-tentokrat-jde-o-tanec-a-pritom-zadne-solo-15703358.html

Burešová okouzlí vším, do čeho se pustí. Tentokrát jde o tanec a přitom žádné sólo

Burešová okouzlí vším, do čeho se pustí. Tentokrát jde o tanec a přitom žádné sólo

I když herečka Eva Burešová vydělává na reklamě, snaží se to dělat originálním způsobem a ukazuje, že to jde dělat i kreativně. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T22:43+0200

2021-09-02T22:43+0200

2021-09-02T22:43+0200

tanec

video

eva burešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/11/15523414_0:0:1381:776_1920x0_80_0_0_6809267c499786b8c3cee9c8dc53b9e6.jpg

Na Instagramu zveřejnila video, kde ležérně tančí se svým synem.„Hudba a my! Miluju naše společné dovádění. A abyste z toho měli něco i vy, tááák mám pro vás 30% slevu na vše i na zlevněné věci značky @gapcesko. On-line i v kamenných obchodech pro Česko i Slovensko ( Slovensko jen on-line ). Pusťte si nějakou dobrou hudbu, hoďte nohy nahoru a vybírejte, jak uznáte za vhodné,“ stojí v popisku ke statusu.Sledujícím se toto video zalíbilo.„Vy jste dvojka, oba totálně roztomilý a vy Evo ještě k tomu sexy,“ napsala Karolína Snebergová.„Vy jste sladký,“ stojí v poznámce od uživatele sabi.skacel.„Vy tak dobře tančíte!“ neskrývá nadšení Kateřina Ryšková.„Mně se líbí, jak Nathy skáče do rytmu!!!“ stojí v poznámce od dalšího fanouška.„Děkujeme! Jste spolu roztomilí a je krásné vidět, jak jste šťastní! Užívejte si společných chvil!“ vyslovila se e. feltonová.V srpnu Burešová zveřejnila své úvahy z oblasti numerologie. A to nejen tak…Hvězda ukázala diář na další rok, který obsahuje na titulní stránce nádhernou fotografii celebrity.„Ten rok bude magický, přátelé! 22 je moje šťastné číslo, a když jsem se rozhodla vypočítat numerologicky, co nás čeká, vyšlo mi číslo 6, a to je moje druhé šťastné číslo, a dokonce je to i mé numerologické číslo, ve kterém jsem byla narozena a sedí to neuvěřitelně!“ uvedla hvězda v popisku ke statusu.Následně herečka poznamenala, že ruku k dílu přiložili i jiní.„Co nás všechno v tom roce potká? Nemůžu se dočkat. Vaše výtvory už byly taky vybrané a nádherně celý diář doplňují…Jste úžasní. Těším se, až bude s vámi,“ uvedla.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala i v show Tvoje tvář má známý hlas.Skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v novém seriálu Slunečná. Co se týče jejího osobního života, má syna Nathaniela a jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt.

https://cz.sputniknews.com/20210814/forejt-se-zucastnil-beneficni-akce-buresova-s-nim-ale-nebyla-a-kuchar-tak-vyrazil-s-nekym-jinym-15487890.html

Kmet Kdo to je? 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tanec, video, eva burešová