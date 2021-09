„Doping pro mozek.“ Odbornice na výživu uvedla perfektní snídani v září

„Za prvé jsou to vejce, zejména jejich žloutek. Faktem je, že žloutek obsahuje cholin, a to je předchůdce acetylcholinu. Acetylcholin je zase neurotransmiter, který poskytuje signál mezi neurony. To znamená, že je zodpovědný za interval mezi tím, co jsme si mysleli, a tím, co jsme řekli. Pomáhá najít správné slovo a zapamatovat si správnou definici," vysvětlila v rozhovoru pro rádio Sputnik.