„Eva z ráje.“ Ewa Farna prezentovala nejnovější singl No Ne o důležitosti nesouhlasu

Ewa Farna sedm let po desce Leporelo připravuje novou studiovku Umami. Zatímco předešlý kousek Tělo byl o změnách, kterými naše fyzická schránka v průběhu... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

V klipu k nové písni jsou umělecky představené výzvy dnešního světa, které před námi stojí. Objevuje se mimo jiné symbolicky Eva z ráje, která říká ne pokušení, zlu.„Odmítla jsem třeba nabídky na focení pro Playboy, nestala se tváří fastfoodového řetězce, nevystupuji na akcích cenzurované polské státní televize, nepropadla jsem mnohým nástrahám showbusinessu. Věcí, kterým jsem řekla ne, je velké množství. Jsem věrná svým hodnotám, abych se sama sobě mohla podívat do očí," říká a dodává: „Zjistila jsem, že mě jako člověka víc definují věci, nabídky, chování, kterým říkám ne, než ty, se kterými souhlasím. To odmítání není většinou vidět, ale často o nás hodně vypovídá."Fanouškům se nový klip a video velmi líbily. „Nejlepší zpěvačka. Obrovský talent, žádné nahotiny, text s pointou,obdiv, Ewa je Queen,“ napsal jeden uživatel. „Skvělá píseň, Ewo! Nádhera pěvecky, zvukově, barevně! Nu, prostě pecka! Díky!“ podpořila další. „Luxusní písničky a svatá pravda,“ podpořila jiná.Již na podzim by se mělo na pultech obchodů a v rádiích objevit nové album Ewy Farne. Stane se tak sedm let po předešlém studiovém počinu Leporelo.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.

