Evropská identita v ohrožení

Slovinský premiér Janez Janša, který vystoupil na Mezinárodním strategickém fóru v Bledu, uvedl, že Evropská unie není připravena na opakování migrační krize z... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Podpořil ho šéf maďarského kabinetu ministrů Viktor Orbán, který zdůraznil, že migranti by neměli vytlačovat obyvatele EU a narušovat evropskou identitu.Tato prohlášení byla učiněna po mimořádném zasedání na úrovni ministrů vnitra konaném v rámci Rady EU, na kterém bylo konstatováno, že Evropská unie hodlá zabránit masové migraci z Afghánistánu do Evropy.Experti poznamenávají, že členské státy EU se tímto způsobem snaží zbavit odpovědnosti za krizi v Afghánistánu, která následovala po ukončení dlouhodobé mise západní koalice.

Karel Adam

Členské státy EU a NATO se chtějí zbavit odpovědnosti za migrační hrůzu která nastala po úprku z Afghanistanu a navrhuje obchod Tadžikistanu, Pakistanu, Uzbekistanu a Iránu. Vezmete běžence a můžete si rozdělit 600 milionů USD které vyčleníme z rozpočtu. Není to trochu málo za úklid 20. letého koaličního bor...., chci říct nepořádku ? Za ty peníze by to nedělala ani ukrajinská uklízečka.

1