https://cz.sputniknews.com/20210902/hnuti-ano-zahajilo-kampan-slibuji-vyssi-platy-a-duchody-a-zadne-ilegalni-migranty-15698459.html

Hnutí ANO zahájilo kampaň. Slibují vyšší platy a důchody a žádné ilegální migranty

Hnutí ANO zahájilo kampaň. Slibují vyšší platy a důchody a žádné ilegální migranty

Hnutí ANO ve čtvrtek v Ústí nad Labem zahájilo předvolební kampaň do sněmovních voleb. V rámci kampaně jeho předseda a premiér Andrej Babiš slíbil spoustu... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T13:58+0200

2021-09-02T13:58+0200

2021-09-02T13:58+0200

česko

andrej babiš

ano

sliby

kampaň

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1215/25/12152510_4:0:1896:1064_1920x0_80_0_0_18eba3b89e01f2d8eeb9ffdcf88537e6.png

Babiš si na úvod svého proslovu neodpustil útok na koalici Pirátů a STAN.„Koalice neřeší budoucnosti naší země, nemají žádný program. Zbaběle se jich spolčilo pět, proti jednomu, protože sami si na mě netroufnou. Nechtějí nás, protože jsme s nimi odmítli tunelovat naši zemi. Dělali to dlouhá léta a už se těší, až se dostanou zase zpátky ke korytům,“ uvedl Babiš.Hnutí ANO voličům slibuje zvyšování důchodů a platů. Do roku 2025 slibují, že důchody zvýší do 20 000. Plánují také zvýšit platy učitelům, lékařům, zdravotním sestrám a vojákům. Hnutí ANO chce také zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun.Hnutí ANO odmítá zvyšování daní. Chce, aby bylo zdravotnictví bezplatné a všem dostupné. Další věcí, kterou ANO odmítá, je privatizace zdravotnictví.Co se týče postoje k ilegální migraci, ten se nezměnil. Během svého projevu Babiš uvedl: „Dokud budu premiérem, nikdy nepřijmeme ani jednoho ilegálního migranta,“ řekl Babiš.Co se týče ochrany přírody, hnutí ANO chce snižovat závislost Česka na uhlí, vysázet stromy a také skončit s prodejem aut se spalovacími motory do roku 2035.Vystoupil také vicepremiér Karel Havlíček. Co se týče koronaviru a toho, jak se s ním vypořádala vláda, uvedl, že firmy nekrachovaly a počet živnostníků vzrostl. Na záchranu živnostníků podle jeho slov stát investoval 340 miliard korun.Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová komentovala krizi bydlení.Do konce roku 2025 ANO slibuje uvést do provozu 294 nových kilometrů dálnic.V plánu je také boj s obezitou. Hnutí má v plánu, aby se Česko v řebříčku posunulo za čtyři roky alespoň o pět příček.Babiš a kritika vystupováníVe středu se v pořadu Speciál 360° Hlas lidu na CNN Prima News utkali premiér Andrej Babiš, šéf sociální demokracie Jan Hamáček, předseda lidovců Marian Jurečka a v neposlední řadě lídr Pirátů Ivan Bartoš. Premiér Babiš byl například terčem kritiky za své chování.Komentář se objevil například na webu Reflex.cz, kterou sepsal Bohumil Pečinka, renomovaný komentátor. Podle jeho slov vypadal premiér v televizi unaveně, neměl dobře padnoucí oblek ani kravatu a jeho výkon byl průměrný. Zbylí účastníci ho však i přesto nepoložili na lopatky. Bartoš dokonce Babiše označil za nevychovaného člověka, když mu premiér skočil několikrát do řeči. Právě to si všimli i uživatelé na sociálních sítích.Europoslanec Tomáš Zdechovský zase napsal, že se Babiš podle něj zbláznil. „Premiér Andrej Babiš se asi zbláznil. V debatě na CNN Prima neskutečně plácá, skáče každému do řeči, neskutečný. Fakt hrůza. Marian Jurečka skvěle za mě,“ uvedl.

https://cz.sputniknews.com/20210901/babis-uz-vi-jak-by-eu-mela-bojovat-s-ilegalni-migraci-15687074.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, ano, sliby, kampaň