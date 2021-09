Irsko dalo WhatsAppu pokutu o rozměru 225 milionů euro

https://cz.sputniknews.com/20210902/irsko-dalo-whatsappu-pokutu-o-rozmeru-225-milionu-euro-15701377.html

Irská komise pro ochranu dat (DPC) uložila WhatsAppu pokutu o rozměru 225 milionů euro kvůli problémům s průzračností zpracování informací, stojí ve zprávě... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

„Komise pro ochranu dat (DPC) dnes vyhlásila rozhodnutí týkající se vyšetřování GDPR, které bylo provedeno vůči WhatsAppu Ireland Ltd. Vyšetřování DPC začalo 10. prosince roku 2018 a bylo směřováno na to, aby bylo vyjasněno, zdali WhatApp plní své povinnosti týkající se zajištění průzračnosti podle GDPR… DPC uložila WhatsAppu pokutu o rozměru 225 milionů euro,“ stojí v tiskové zprávě.Vyšetřování se týkalo poskytování dat o průzračnosti v procesu zpravování informací, a to i mezi WhatsAppem a dalšími společnostmi Facebooku, stojí ve zprávě.Jak vysvětlil regulátor, 28. července 2021 Evropská rada pro ochranu dat (EDPB) učinila rozhodnutí, které obsahuje instrukce ohledně DPC o změně hodnocení a zvýšení pokuty na základě řady faktorů. Dodatečně k pokutě irský regulátor vyžaduje od WhatsAppu zavést korekce, aby proces zpracování informací odpovídal povinnostem GDPR, stojí ve zprávě.WhatsApp je v současné době ve vlastnictví společnosti Facebook.CenzuraTvůrce aplikace pro posílání zpráv Telegram, která je podobná WhatsAppu, Pavel Durov varoval před cenzurou některých internetových gigantů. Na konci srpna na svém kanálu publikoval post, kde se tomuto tématu věnoval.Kritizoval společnosti Apple a Google za cenzuru informací a mobilních aplikací. „Dnes Apple a Google cenzurují informace a aplikace v našich telefonech, zatímco Visa a Mastercard omezují množství zboží a služeb, za které můžeme platit. Každý rok předáváme více moci a kontroly nad našimi životy hrstce nezodpovědných manažerů firem, které jsme nevolili,“ napsal ruský programátor.Durov označil mobilní telefony za „sledovací zařízení“ a upozornil, že většina lidí je nosí u sebe. Kritizoval také společnosti za to, že využívají osobní údaje k cílení na nekvalitní obsah.

Červenáček Dobrá zpráva. Dobrých zpráv není nikdy dost. 🐸🐸🐸🐸 1

Vlaimir Viktorson Írsko vôbec nie je veľkorysé - v Rusku by bola pokuta maximálne do 50 €, tj taká, aby ju porušovateľ zákona mohol každú hodinu zaplatiť 10x bez toho, aby to pocítil 0

