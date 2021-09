https://cz.sputniknews.com/20210902/josep-borrell-tvrdi-ze-udalosti-v-afghanistanu-si-jeste-vice-vyzadaly-potrebu-evropske-obrany-15696502.html

Josep Borrell tvrdí, že události v Afghánistánu si ještě více vyžádaly potřebu evropské obrany

Josep Borrell tvrdí, že události v Afghánistánu si ještě více vyžádaly potřebu evropské obrany

V polovině srpna se v Afghánistánu dostal k moci Tálibán*, který vstoupil do hlavního města Kábulu. Ten do něj vstoupil bez boje a v době, kdy se z této válkou... 02.09.2021

2021-09-02

2021-09-02T11:14+0200

2021-09-02T11:14+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

tálibán

obrana

josep borrell

evropská unie (eu)

Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell ve čtvrtek prohlásil, že poslední události v Afghánistánu si vyžádaly potřebu evropské obrany.V projevu na neformálním zasedání ministrů obrany EU ve Slovinsku Borrell uvedl, že chaotický odchod západních vojsk z Afghánistánu se může stát katalyzátorem pro to, aby blok vytvořil vlastní společnou obranu, která by mohla zahrnovat síly rychlé reakce. „Někdy jsou události, které jsou katalyzátorem dějin, které vytvářejí průlom, a myslím, že Afghánistán je jedním z těchto případů,“ zdůraznil.Tato jeho slova zazněla poté, co generál Kenneth McKenzie 30. srpna oznámil ukončení téměř 20 let trvající americké vojenské mise v Afghánistánu.V souvislosti se zhoršující se krizí v Afghánistánu a kritikou ukvapeného stažení americké armády začala EU znovu jednat o „strategické autonomii“ unie, včetně vytvoření evropských sil rychlé reakce. Rozhodnutí o vytvoření těchto sil by mohlo být schváleno již v březnu 2022, kdy má být schválen strategický koncepční dokument Strategický kompas EU.Evropské země byly nuceny evakuovat své občany a Afghánce, kteří pro ně pracovali, poté, co se USA rozhodly ukončit svou misi v Afghánistánu k 31. srpnu. Situace v zemi se zhoršila poté, co Tálibán ovládl prakticky celou zemi a spojenci drželi pod kontrolou pouze kábulské letiště, přes které byla provedena nouzová evakuace.Situace v AfghánistánuZačátkem srpna Tálibán zintenzivnil ofenzivu proti vládním silám v Afghánistánu. Tálibán vstoupil 15. srpna do hlavního města, ovládl prezidentský palác a 16. srpna oznámil, že válka v Afghánistánu skončila a podoba vlády bude brzy upřesněna. Jedinou provincií, kterou nemají pod kontrolou, zůstává Pandžšír severovýchodně od Kábulu. V noci na 31. srpna se americká armáda stáhla z kábulského letiště a ukončila tak téměř 20 let trvající vojenskou přítomnost USA v Afghánistánu.Válka v Afghánistánu, která trvala od 7. října 2001 do 31. srpna 2021 (stáhnutí amerických vojsk), začala jako součást operace Trvalá svoboda, která byla odpovědí Spojených států, Spojeného království a dalších 45 států na teroristické útoky 11. září 2001. Jako cíl invaze bylo stanoveno zajetí Usámy bin Ládina a dalších členů Al-Káidy*, zničení islamistického režimu Tálibánu, nastolení míru, ochrana obyvatelstva, rekonstrukce zničených oblastí, výcvik afghánské policie a armády a pomoc s ustanovením státní samosprávy. Do roku 2003 šlo pouze o válku vedenou jednotlivými státy, od roku 2003 probíhala mise aliance.* Ruskem zakázaná teroristická organizace

Mir A máme zde opět POLOPRAVDU, zakrývající spojení obrany Evropy s NATO. U té jeho evropské obrany mi schází zcela samostatnou. Jeho bláboly se již nedají ani číst. Evropa má mít vlastní obranu zcela nezávislou na všech světových "hráčích". Základ v systému Galileo již má. Co v té funkci ještě pohledává? 1

Karel Adam Pozdě Pepo, to jste měli začít o sedm let dříve než začal nápor na hranice EU. 1

afghánistán

