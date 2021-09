https://cz.sputniknews.com/20210902/kantaru-s-cisly-na-objednavku-neverim-ani-slovo-majerova-s-prevahou-zvitezila-v-online-pruzkumu--15698064.html

Kantaru s čísly na objednávku nevěřím ani slovo. Majerová s převahou zvítězila v online průzkumu

Kantaru s čísly na objednávku nevěřím ani slovo. Majerová s převahou zvítězila v online průzkumu

Od půlky srpna se čtenáři portálu Seznam Zprávy účastnili online hlasování a hodnotili dvojice účastníků pořadu Jindřicha Šídla. Ve třetím a finálním kole šéfka Trikolory s poměrem 60:40 porazila zástupce KSČM. Po první debatě Majerová Zahradníková s desetiprocentní převahou porazila Markétu Adamovou Pekarovu, oponentku z koalice SPOLU, dále těsně porazila Přísahu Roberta Šlachty.V letních předvolebních průzkumech společnosti Kantar, STEM, CVVM a další byly koalici Trikolory přisuzovány hlasy dvou až čtyř procent voličů. Výsledky, stejně jako modely a vzorek respondentů, se u jednotlivých vykonatelů průzkumu liší. Zatímco Kantar v červnu vůbec Trikoloru neuváděl, CVVM v červnu přidělil seskupení 3,5 % voličů. Sběr dat Kantar prováděl na reprezentativním vzorku 1 200 respondentů. Online hlasování čtenářů Seznam Zpráv se během prvního kola Trikolora vs. SPOLU zúčastnilo 28 978 respondentů.Dle názorů odborníků předvolební průzkumy ukazují společenskou náladu v jistém časovém okamžiku. Prokazatelné průzkumy se přitom objevují těsně před volbami. Dle politologa Petra Justa je potřeba zohledňovat dlouhodobé trendy a statistickou chybu. Neposlední roli dle něho hraje tzv. syndrom skrytého voliče, který při tázaní na ulici může poskytnout falešnou odpověď kvůli tomu, že své názory nechce zveřejnovat. Ve volbách pak strany, které nezískaly pozici favoritů, mívají značné větší procento hlasů, než prokazovaly předchozí průzkumy volebních preferencí.Majerová poukázala, že výsledky průzkumů volebních preferencí bychom proto měly vnímat s jistým odstupem: „Mně ta čísla vedou k zamyšlení, v jakém prostředí žijeme. V ten samý čas, kdy jsem kolegyni Pekarovou, předsedkyni TOP 09 a jednu ze tří hlavních postav koalice Spolu, v anketě, které se účastnilo 30 tisíc hlasujících, porazila poměrem 55,5 procenta ku 44,5 procenta, vydala agentura Kantar průzkum preferencí, dělaný na vzorku necelé tisícovky respondentů, podle kterého má Spolu asi dvacet procent, zatímco my procenta dvě,“ podivuje se nad situací.Neposlední roli podle Majerové hraje i to, že Kantar spolupracuje s Českou televizí, která s převahou prezentuje jedničku TOP 09 Pekarovu Adamovu, kdežto trojstranné seskupení v čele s Trikolorou je ve veřejném vysílání téměř nereprezentováno. „Je to ten samý Kantar, který dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí, která existenci pravicové formace Trikolora Svobodní Soukromníci totálně ignoruje, zatímco Pekarovou cpe na obrazovku den co den, a ten samý Kantar, podle kterého jsme ještě nedávno měli pět procent, ale od té doby, co jsme spustili kampaň, už máme jen procenta dvě. Postrádá to jakoukoli logiku. Já samozřejmě chápu, jaký je rozdíl mezi internetovou anketou a průzkumem preferencí, ale nic to nemění na skutečnosti, že Kantaru a podobným kouzelníkům s čísly na objednávku nevěřím ani slovo,“ podotkla šéfka Trikolory.Politička se domnívá, že její vítězství v pořadu nebude mít odraz na dalším průběhu předvolební kampaně. Tři strany i nadále budou pokračovat ve zvolené na začátku kampaně strategii. „Na tom, že bráníme normální svět, ani na tom, že si myslíme, že lidé mají právo normálně žít, a ne jen přežívat v covidovém provizoriu, a že pro to taky něco děláme, se nic nemění,“ potvrdila v komentáři Zuzana Majerová Zahradníková.

