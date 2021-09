https://cz.sputniknews.com/20210902/kulhanek-vztahy-s-ruskem-by-nemely-diktovat-prehnane-emoce-15703818.html

Kulhánek: Vztahy s Ruskem by neměly diktovat přehnané emoce

Kulhánek: Vztahy s Ruskem by neměly diktovat přehnané emoce

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek vystoupil za vybudování pragmatických vztahů s Ruskou federací. Vztahy s tak velkou a vlivnou zemí nelze nemít, říká. 02.09.2021

„Nechci zastírat, že česko-ruské vztahy jsou v mnoha ohledech na bodu mrazu. Tato situace nevznikla ze dne na den, zhoršuje se přinejmenším od roku 2014 a pochopitelně se na tom výrazně podepsala vrbětická kauza z dubna tohoto roku. Úplná rezignace na vztahy s Ruskem, po které volala část politického spektra, by však byla krátkozraká,“ píše v textu publikovaném na stránkách ministerstva zahraničních věcí Jakub Kulhánek.Varoval přitom před hlasy, které volají po úplném uzavření diplomatického zastoupení v zemi. Komplikoval by se tím kontakt mezi lidmi cestujícími mezi zeměmi, a to i z hlediska obchodu.„Rusko je geograficky, bezpečnostně, ekonomicky a kulturně vlivná země. Stálý člen Rady bezpečnosti OSN, počtem obyvatel největší stát Evropy a rozlohou největší stát světa. V současné době prostě nelze „nemít“ vztahy s Ruskem,“ myslí si ministr a dokládá to nedávným summitem mezi prezidenty Ruska a USA v Ženevě, nebo návštěvou německé kancléřky Angely Merkelové v Moskvě.České vztahy s Ruskem by, jak píše Kulhánek, neměly být definovány přehnanými emocemi. Měly by stát na pragmatických nohou.„Naše ekonomické vztahy s Ruskem přitom nejsou zanedbatelné. Ba právě naopak. Sto miliard vývozu do Ruska a pozitivní obchodní bilance v hodnotě bezmála padesáti miliard sice jen snižují deficit v obchodu s ropnými produkty, u nich však nemáme realistickou alternativu,“ uvádí český ministr.Nehledě na to Jakub Kulhánek na konci svého textu konstatuje, že vzhledem k vrbětické kauze a dalším záležitostem bude „znovunastavení vztahů s Ruskem dlouhodobý proces“, při němž vyzývá, aby bylo hleděno na české národní zájmy.Ambasáda v KábuluJakub Kulhánek na konci srpna informoval, že Česko dočasně uzavře své velvyslanectví v Kábulu. Jeho úkoly převezme české zastoupení v Pákistánu. Český velvyslanec v Afghánistánu bude zatím pracovat z ústředí.„Bezpečnostní situace v regionu zůstává nadále vyhrocená. Ministři zahraničí EU budou na neformálním setkání ve Slovinsku o Afghánistánu debatovat. EU ale i NATO teď čeká debata o budoucí podobě a nastavení vztahů s Afghánistánem, včetně přístupu k nové vládě, pokud vznikne,“ uvedl před třemi dny český ministr zahraničí.V souvislosti s rychlým odchodem USA ze země, kterou poté prakticky okamžitě převzalo hnutí Tálibán (zakázán v Rusku) vypravilo Česko do Afghánistánu evakuační lety. Během tří letů bylo do Česka dopraveno 170 Afghánců.

