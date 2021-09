https://cz.sputniknews.com/20210902/media-prisla-s-navodem-jak-sebrat-facebooku-moznost-sledovat-uzivatele-15692858.html

Média přišla s návodem, jak sebrat Facebooku možnost sledovat uživatele

Média přišla s návodem, jak sebrat Facebooku možnost sledovat uživatele

Portál Washington Post přišel s několika snadnými kroky, jak připravit Facebook a Instagram o možnost sledovat uživatele a shromažďovat osobní informace. 02.09.2021, Sputnik Česká republika

„Když někdy máte ten zneklidňující pocit, že vás Facebook a Instagram poslouchá, tak nemáte tak úplně halucinace,“ píše autor článku Geoffrey Fowler, který upozorňuje na skutečnost, že Facebook sice říká, že neaktivuje mikrofony na telefonech, ale sleduje, co lidé dělají na internetových stránkách, jiných aplikacích (programech), či dokonce ve skutečných obchodech.V článku stojí, že zastavit sledování uživatele ze strany těchto programů je velmi složité. Je ale možné ho velmi omezit. Pro omezení sledování Facebooku a Instragramu uvádí sedm kroků.První krok zní následovně: „Přestaňte Facebook a Instagram používat.“ Autor článku upozorňuje na to, aby si uživatelé před definitivním smazáním Facebooku a Instagramu zálohovali data.Ve druhém bodě Washington Post nabízí možnost „změny nastavení soukromí na Facebooku“. Tomuto bodu by měli věnovat pozornost hlavně ti, kdo nastavení soukromí nevěnovali pozornost, nebo ho mají nastavené nedostatečně.Jako další krok je možné omezit sledování na telefonu. V případě, že aplikace žádají o možnost povolovat sledování, je možné ho odmítnout a na stávajících aplikacích zakázat.„Poznámka: Musíte změnit nastavení na všech svých zařízeních, včetně tabletů,“ píše autor.„Zesilte svůj internetový prohlížeč,“ píše v dalším bodě autor a dodává: „Co se týče soukromí, ne všechny internetové prohlížeče jsou stejné. Nejpopulárnější, Google Chrome, nic nedělá pro to, aby zastavil Facebook a mnoho dalších společností, aby nemohly sledovat, jak surfujete na internetu.“Článek doporučuje používat prohlížeče jako například Mozilla, která bojuje se sledováním. Další prohlížeče, které omezují sledování, jsou Brave, Safari a Edge.V pátém době autor doporučuje zablokovat sledování aplikací. Zde je upozorňováno na to, že mnoho aplikací má v sobě zabudováno sledování, některé z nich by přitom „mohly pracovat pro Facebook“.Šestý bod byl autorem nazván následovně: „Udělejte svůj email neviditelným.“ V tomto bodě radí, aby uživatelé dali Facebooku email, který jinak pro nic jiného nepoužívají. Facebook tak, podle slov autora, nebude mít možnost ho k ničemu přiřadit.„Řekněte společnostem, aby přestaly obchodovat s vašimi daty,“ stojí v posledním, sedmém bodě. Zde Washington Post poukazuje na skutečnost, že například právní systém Kalifornie umožňuje říci společnostem, aby nesdílely vaše data či s nimi neobchodovaly. Autor upozorňuje, že to může znamenat hodně práce, protože podobný požadavek je nutné vyslovit každé společnosti odděleně.Kritika cenzuryZakladatel messengeru Telegram Pavel Durov včera kritizoval společnosti Apple a Google za cenzuru informací a mobilních aplikací. Učinil tak na svém kanálu.„Dnes Apple a Google cenzurují informace a aplikace v našich telefonech, zatímco Visa a Mastercard omezují množství zboží a služeb, za které můžeme platit. Každý rok předáváme více moci a kontroly nad našimi životy hrstce nezodpovědných manažerů firem, které jsme nevolili,“ napsal ruský programátor.Durov označil mobilní telefony za „sledovací zařízení“ a upozornil, že většina lidí je nosí u sebe. Kritizoval také společnosti za to, že využívají osobní údaje k cílení na nekvalitní obsah.

