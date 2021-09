https://cz.sputniknews.com/20210902/media-ve-velke-britanii-uvazuji-o-stazeni-jadernych-ponorek-ze-skotska-15694846.html

Média: Ve Velké Británii uvažují o stažení jaderných ponorek ze Skotska

Média: Ve Velké Británii uvažují o stažení jaderných ponorek ze Skotska

Velká Británie vypracovala akční plán na stažení svých jaderných ponorek ze základen ve Skotsku pro případ, že by se Skotové chtěli odtrhnout od Spojeného... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T12:23+0200

2021-09-02T12:23+0200

2021-09-02T12:23+0200

svět

velká británie

referendum

jaderné zbraně

skotsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/15694820_0:259:3000:1947_1920x0_80_0_0_4c96bbb7d7661bd2b274396815ee589a.jpg

Podle portálu je jednou z možných variant přesun ponorek na základnu Devonport nedaleko anglického Plymouthu. Jak uvádí FT s odkazem na analýzu Královského společného institutu pro obranný výzkum z roku 2014, tento krok by mohl stát 3-4 miliardy liber (pozn. 88,7-118 miliard Kč).Druhou variantou je vyslání ponorek do USA nebo Francie. Jak uvádí zdroje, toto rozhodnutí by pro rozpočet bylo nejméně nákladné, může se však negativně odrazit na obranné suverenitě.V rámci třetí varianty Velká Británie zkoumá možnost dlouhodobého pronájmu nynějších královských základen Clyde a Coulport, které se nacházejí ve Skotsku. V tomto případě Spojené království se Skotskem zahájí jednání, které by základnám poskytlo status britských zámořských území. V případě získání nezávislosti však Skotská národní strana vystupuje za vyvezení jaderného arzenálu z území regionu.Jak uvádějí britské noviny, na ministerstvu obrany země oznámili, že neplánují přesun jaderného arsenálu ze Skotska.Nezávislost SkotskaNa začátku srpna ředitel kanceláře britského premiéra Michael Gove oznámil, že britská vláda nebude bránit provedení nového referenda o nezávislosti ve Skotsku, pokud to bude vůle národa. V roce 2014 Skotsko hlasovalo za zůstání regionu ve Spojeném království. Otázku pořádání opakovaného referenda úřady regionu opakovaně předkládaly.Skotská ministryně Nicola Sturgeonová mluvila o snahách o provedení dalšího referenda o nezávislosti v letech 2020-2021, ale premiér Boris Johnson opakovaně prohlašoval, že nedopustí druhé referendum, protože národ Skotska již v roce 2014 vyjádřil svou vůli. Pro uspořádání referenda ve Skotsku je nutný souhlas centrálních úřadů.

https://cz.sputniknews.com

https://cz.sputniknews.com/20210509/britska-vlada-nedovoli-skotsku-usporadat-nove-referendum-14429772.html

Zdeněk Krátký Podle posledních zpráv české BIS je znehybnění britských jaderných ponorek způsobeno slabou úrodou meruněk. Britští palubní topiči používali jádra meruněk jako palivo do jaderných reaktorů, a nyní jsou bez práce. 😊 2

1

velká británie

skotsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, referendum, jaderné zbraně, skotsko