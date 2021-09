https://cz.sputniknews.com/20210902/mrzi-me-ze-k-sobe-hraci-nemaji-uctu-tvrdi-jagr-jak-to-vypada-s-jeho-zranenim-15698948.html

Mrzí mě, že k sobě hráči nemají úctu, tvrdí Jágr. Jak to vypadá s jeho zraněním?

Mrzí mě, že k sobě hráči nemají úctu, tvrdí Jágr. Jak to vypadá s jeho zraněním?

Legendární útočník Jaromír Jágr má po úterním přípravném utkání na ledě Slavie, v němž ho dva domácí hokejisté narazili zezadu na mantinel, problémy s ramenem... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-02T21:45+0200

2021-09-02T21:45+0200

2021-09-02T21:45+0200

celebrity

hokej

sport

sportovci

jaromír jágr

celebrita

hokejista

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1017/57/10175738_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_a23ccf46385e4eb4f9f29b0b3fc9867d.jpg

Jágr odstoupil z úterního utkání poté, co ho ve třetí třetině atakovali u mantinelu David Šteiner a Jindřich Barák.Mrzí ho, že k sobě hráči v hokeji nemají úctu. „Samozřejmě, hokej je tvrdá hra a mělo by to tak i zůstat, protože o to víc je pak ten sport populárnější a zábavnější pro diváky. Na druhou stranu, hráči si musí uvědomit, že může dojít k nebezpečným situacím. A tohle byla přesně taková,“ uvedl.Co se týče incidentu na ledě, hokejista uvedl, že naštěstí stihl hnout hlavou, jinak by už možná byl na vozíčku. V tomto případě to tak odneslo jen rameno. Uvedl, že ačkoliv je jeho stav dobrý, není jisté, zda stihne nastoupit do prvního extraligového zápasu nové sezony.Jágr uvedl, že nebezpečných situací je v hokeji hodně, ale někteří si to podle něj ani neuvědomují. Přiznal, že je to občas těžké, když chce hokejista ubránit soupeře, ale zase ho nechce ani zranit.Vysvětlil, že v NHL se například takové zákroky hodně omezily, jelikož přibývalo mnoho vážných otřesů mozku. „Majitelé si uvědomili, že ztratit TOP hráče na celou sezonu není ekonomicky úplně výhodné. Takže se začaly dávat vysoké tresty a změnila se pravidla. Takže pokud je protihráč otočený zády, nevrazíte do něj vší silou,“ uvedl. Podle jeho slov ale dokážou zápas ovlivnit i fanoušci. Ti totiž prý pískají na jakékoliv upadnutí.Jaromír JágrJaromír Jágr je český hokejový útočník hrající za český extraligový klub Rytíři Kladno. Dříve působil v amerických a kanadských klubech, několik let hrál také za ruský tým Avangard Omsk v KHL. V Česku je spjatý s kladenským klubem, jehož je od roku 2011 většinovým majitelem.U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie ligy. V anketě pořádané v roce 2020 na oficiálních webových stránkách NHL.com zvolilo třináct předních hokejových expertů Jaromíra Jágra nejlepším pravým křídlem otevřené éry NHL (od roku 1967).V minulosti randil s modelkou Andreou Verešovou, moderátorkou Sportovních novin Innou Puhajkovou a dalšími známými ženami. Jeho poslední partnerkou však byla Veronika Kopřivová. S bývalou kadeřnicí a finalistkou České Miss 2012 se seznámil v roce 2015 a několikrát o ní prohlásil, že zřejmě našel tu pravou. Zřejmě se však spletl, jelikož se pár v polovině června 2019 rozešel. Kopřivová porodila miminko partnerovi Miroslavu Dubovickému.

https://cz.sputniknews.com/20210305/jagr-potesil-ledeckou-originalnim-darkem-tak-to-je-bomba-reaguji-fanousci-13280739.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hokej, sport, sportovci, jaromír jágr, celebrita, hokejista