Na Jindřichohradecku se srazili dva cyklisté. Jeden z nich zemřel

Nedaleko Třeboně na Jindřichohradecku zemřel ve středu osmasedmdesátiletý muž, který na elektrokole narazil do jiného cyklisty. Informuje o tom policie na svém... 02.09.2021, Sputnik Česká republika

Muž zemřel, když jej záchranáři přepravovali do nemocnice. „Muž se pravděpodobně plně nevěnoval řízení jízdního elektrokola a z dosud nezjištěných příčin přejel vlevo do protisměrné části účelové komunikace, kde se střetl s přední částí protijedoucího jízdního kola,“ konstatovala mluvčí policie Hana Bílková Millerová.K nehodě došlo u obce Majdalena. Muž byl po nehodě letecky transportován do českobudějovické nemocnice, avšak po převozu svým zraněním podlehl.Mrtvý muž v potoceV Pražských Lysolajích objevili včera svědci v potoce mrtvého muže. Přivolaná policie se případem zabývá, vyšetřuje jej a zjišťuje i příčinu úmrtí muže. Oznámení přišlo policii kolem středečního poledne z ulice Čábelecká. „V místním potoce byl nalezen mrtvý muž, jehož tělo tam zřejmě bylo již delší dobu. Na místo teprve míří koroner,“ uvedl pro Novinky policejní mluvčí Jan Daněk.Dodal, že zatím není jasné, jak muž zemřel a zda se na jeho smrti podílela cizí osoba. Policisté zjišťují i totožnost mrtvého muže.Jihočeská policie se na začátku srpna zabývala případem úmrtí čtyřiapadesátiletého cyklisty, který byl nalezen 8. srpna u obce Drhovice na Táborsku náhodným kolemjdoucím. Příčina smrti je předmětem vyšetřování, jasnost by měla vnést až pitva.Cyklista byl nalezen bez známek života vedle jízdního kola. Nalezl ho náhodný kolemjdoucí kolem sedmé hodiny ranní a kontaktoval policii.„Bohužel byl bez známek života, což potvrdil koroner, který přijel na místo a ohledával tělo. Zatím to bereme jako smrtelnou dopravní nehodu, ale třeba pitva potvrdí, že to nebyla nehoda, ale klasické úmrtí,“ uvedl mluvčí policie Milan Bajcura.

