Na Slovensku medvěd v lese napadl ženu, záchranáři ji museli evakuovat vrtulníkem

Na Slovensku medvěd v lese napadl ženu, záchranáři ji museli evakuovat vrtulníkem

Záchranářský vrtulník z Banské Bystrice letěl ve středu pozdě odpoledne na pomoc osmapadesátileté ženě u obce Hradište v okrese Poltár, kterou v lese napadl...

Večer už byla ve stabilizovaném stavu.Jedná se o druhý útok medvěda na člověka na středním Slovensku. Na konci srpna byl zraněn medvědem muž ve vesnici Dúbravy, která se nachází ve čtvrti Detva. Muž byl na procházce a hledal houby.Ještě dříve obec Banka na své facebookové stránce 22. srpna upozornila, že v oblasti Seništia byl spatřen medvěd.Výpovědi obyvatel, kteří spatřili medvěda, ukazují, že byli na procházce se psem. Údajně došlo ke střetu zvířat, medvěd zuřil a pes na něj zaútočil. Naštěstí se nikomu nic nestalo.Do bezprostřední blízkosti ho mohlo přitahovat kompostovací centrum, které našli rozryté.Lidem, kteří se pohybují v lese, se doporučuje, aby se řídili několika zásadami: „Většina konfliktních situací nastává, když se člověk dostane do bezprostřední blízkosti medvěda – to je, když medvěd reaguje urážlivě v důsledku pocitu ohrožení. Proto je důležité bezdůvodně nevstupovat do neprůhledného terénu (houštiny atd.), ani umožnit psům, aby do takových míst vstupovali.“Dalším doporučením je provádět přiměřeně hlasité chování (např. vést hlasitější konverzaci v páru nebo skupině atd.), aby byl medvěd upozorněn na přítomnost osoby z dálky.Je také vhodné dodržovat tyto zásady ve vztahu k výskytu divokých prasat, s nimiž lze také zaznamenat konfliktní setkání.

